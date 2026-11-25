W dniu, w którym na platformie Prime Video pojawiły się dwa ostatnie odcinki trzeciego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", Amazon oficjalnie ogłosił, co dalej z show. Decyzja mogła być tylko jedna.
"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" – sezon 4
Jak łatwo się domyślić, serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"
będzie kontynuowany. Amazon formalnie potwierdził, że czwarty sezon zostanie zrealizowany.
To dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem. Kiedy bowiem ogłaszano powstanie serialu, mówiło się o tym, że show został zaplanowany na pięć sezonów. Kasacja po trzecim sezonie mogłaby być rozważana wyłącznie w przypadku fatalnych wyników oglądalności. A te wcale nie były fatalne. Przeciwnie, Amazon twierdzi, że trzeci sezon "Pierścieni Władzy
" znajduje się w Top 10 seriali powracających z kolejnymi sezonami.
Niektóre osoby mogą jednak być zaskoczone tym, że J.D. Payne
i Patrick McKay
pozostaną na stanowiskach showrunnerów. W sieci można bowiem było znaleźć w ostatnim czasie sugestie, jakoby panowie mieli zostać wymienieni.
W oficjalnym komunikacie Petera Friedlandera, szefa globalnej produkcji telewizyjnej w Amazon MGM Studios, czytamy: W momencie, w którym trzeci sezon przynosi fanom długo wyczekiwane, historyczne wydarzenie – wykucie Jedynego Pierścienia – z dumą potwierdzamy realizację czwartego sezonu, za który odpowiadać będą J.D. Payne, Patrick McKay wraz z całym zespołem kreatywnym. Z niecierpliwością czekamy, by zabrać fanów jeszcze dalej w bogaty świat Drugiej Ery stworzony przez Tolkiena.
Zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"