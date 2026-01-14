Amazon po raz pierwszy podnosi w Polsce ceny usługi Prime

Do niedawna były to tylko plotki. Teraz jest to już fakt. Amazon podniósł cenę usługi Prime w Polsce.
Pierwsza podwyżka Prime w Polsce. Ile teraz kosztuje?
Prime usługa całościowa Amazona. Uwzględnia nie tylko ofertę platformy streamingowej Prime Video
, ale także zestaw gier wideo oraz nielimitowanych dostaw zakupów z Amazona. Usługa została wprowadzona w październiku 2021 roku i do tej pory nie zaliczyły żadnych podwyżek.
Teraz to się zmieniło. Subskrypcja miesięczna wynosi teraz 15,50 zł (wzrost z 10,99 zł). Subskrypcja roczna wynosi 69 zł (wzrost z 49 zł).
Oznacza to podwyżkę o 40%.
Nowa cena obowiązuje od wczoraj dla nowych użytkowników, a obecnych obejmie od kolejnego okresu rozliczeniowego.
Zwiastun "Fallout" - serialu, który można oglądać dzięki usłudze Prime