Amazon po raz pierwszy podnosi w Polsce ceny usługi Prime

Pierwsza podwyżka Prime w Polsce. Ile teraz kosztuje?

Zwiastun "Fallout" - serialu, który można oglądać dzięki usłudze Prime

Prime usługa całościowa Amazona. Uwzględnia, ale także zestaw gier wideo oraz nielimitowanych dostaw zakupów z Amazona. Usługa została wprowadzona w październiku 2021 roku i do tej pory nie zaliczyły żadnych podwyżek.Teraz to się zmieniło.Oznacza to podwyżkę o 40%.Nowa cena obowiązuje od wczoraj dla nowych użytkowników, a obecnych obejmie od kolejnego okresu rozliczeniowego.