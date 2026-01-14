Newsy Filmy Amazon po raz pierwszy podnosi w Polsce ceny usługi Prime
Do niedawna były to tylko plotki. Teraz jest to już fakt. Amazon podniósł cenę usługi Prime w Polsce.

Pierwsza podwyżka Prime w Polsce. Ile teraz kosztuje?



Prime usługa całościowa Amazona. Uwzględnia nie tylko ofertę platformy streamingowej Prime Video, ale także zestaw gier wideo oraz nielimitowanych dostaw zakupów z Amazona. Usługa została wprowadzona w październiku 2021 roku i do tej pory nie zaliczyły żadnych podwyżek.

Teraz to się zmieniło.

Subskrypcja miesięczna wynosi teraz 15,50 zł (wzrost z 10,99 zł). Subskrypcja roczna wynosi 69 zł (wzrost z 49 zł). Oznacza to podwyżkę o 40%.

Nowa cena obowiązuje od wczoraj dla nowych użytkowników, a obecnych obejmie od kolejnego okresu rozliczeniowego.

