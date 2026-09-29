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Amazon pokazał, jak wygląda polski ostry dyżur. Zwiastun serialu "SOR"

Yahoo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+pokaza%C5%82%2C+jak+wygl%C4%85da+polski+ostry+dy%C5%BCur.+Zwiastun+serialu+%22SOR%22-168835
Amazon pokazał, jak wygląda polski ostry dyżur. Zwiastun serialu &quot;SOR&quot;
Już wkrótce na platformie Prime Video będzie można obejrzeć polski serial medyczny "SOR". A już teraz możecie się przekonać, co przygotowali twórcy, bo do sieci trafił pierwszy zwiastun.

O czym opowiada serial "SOR"?



Sercem opowieści będzie historia Piotra Hajduka (Sebastian Dela) i Kasi Zawadzkiej (Sonia Mietielica). Kiedy widzieli się po raz ostatni, byli jeszcze młodymi ludźmi z zupełnie innymi planami na przyszłość. Po latach Piotr wraca już jako lekarz – świadomy swoich błędów i gotowy zawalczyć o to, co kiedyś stracił. Los ponownie stawia go obok Kasi – kobiety, która była miłością jego życia. Tym razem jednak ich relacja będzie musiała przetrwać w świecie, w którym trudno znaleźć nawet chwilę na rozmowę.


Produkcja pokaże szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności. To przestrzeń, w której za drzwiami gabinetów i sal ratunkowych rozgrywają się nie tylko dramatyczne historie pacjentów, ale także osobiste wybory i konflikty ludzi, którzy każdego dnia walczą o ich życie. Serial połączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda. 

"SOR" to wspólny projekt Telewizji Polskiej i Prime Video. Za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek oraz Sylwia Rosak .

Premiera na Prime Video 20 października.

Zwiastun serialu "SOR"



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