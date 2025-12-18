Newsy Seriale Oto nowy Sherlock Holmes od Guya Ritchiego! Zobacz zwiastun
VOD / Seriale / Wideo

Oto nowy Sherlock Holmes od Guya Ritchiego! Zobacz zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+pokaza%C5%82+zwiastun+serialu+%22M%C5%82ody+Sherlock%22+Guya+Ritchiego.+Premiera+na+platformie+Prime+Video+4+marca-164432
Oto nowy Sherlock Holmes od Guya Ritchiego! Zobacz zwiastun
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Guy Ritchie powrócił do postaci Sherlocka Holmesa. Ku jednak rozczarowaniu wielu, nie zrobił trzeciego filmu kinowego z Robertem Downeyem Jr., lecz serial z Hero Fiennesem Tiffinem. Teraz Amazon zaprezentował pierwszy teaser oraz ogłosił datę premiery.

Sherlock Holmes szaleje w Oxfordzie



Serial nosi tytuł "Młody Sherlock" i bazuje na cyklu powieściowym Andy'ego Lane'a. Za scenariusz odpowiada Matthew Parkhill ("Deep State: Tajny układ").


Ritchie zrealizował serial dla Amazonu. Pierwszy odcinek będzie miał swoją premierę 4 marca na platformie Prime Video.

"Młody Sherlock" będzie opowiadać o przygodach Sherlocka zanim stał się sławnym detektywem. Poznajemy go, kiedy trafia do Oxfordu. Tam jego życie szybko przybierze szalony obrót, kiedy zostanie wplątany w morderstwo. Walcząc o swoją wolność, Sherlock wpada na ślad światowego spisku, który odmieni jego los na zawsze. 

W Sherlocka wcieli się Hero Fiennes-Tiffin, a jego brata Mycrofta zagra Max Irons. W obsadzie są również: Dónal Finn (James Moriarty), Joseph Fiennes (Silas Holmes), Natascha McElhone (Cordelia Holmes), Zine Tseng (księżniczka Gulun Shou’an) i Colin Firth (sir Bucephalus Hodge).

Teaser serialu "Młody Sherlock"




Powiązane artykuły Young Sherlock

Zobacz wszystkie artykuły

Young Sherlock  (2025)

 Young Sherlock

Sherlock Holmes  (2009)

 Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: Gra cieni  (2011)

 Sherlock Holmes: Gra cieni

Sherlock  (2010)

 Sherlock

Najnowsze Newsy

Filmy

Grudzień w Polsat Box Go. Te filmy trzeba zobaczyć!

Filmy Wideo Multimedia

Tom Cruise i Alejandro G. Iñárritu zrobili film. Znamy tytuł i datę premiery

14 komentarzy
Filmy Multimedia

FOTO: "Odyseja" dostała nowy plakat

17 komentarzy
Filmy Multimedia

Pierwszy teaser "Avengers: Doomsday" w sieci. Nie tego spodziewali się fani

14 komentarzy

TOP: Od "Terminatora" do "Avatara": Najlepsze filmy Jamesa Camerona

25 komentarzy
VOD

"Zabić Miss": Nowy dokument już teraz w HBO Max

Gry

Gotowi na symulator piłki nożnej od platformy Netflix?

8 komentarzy