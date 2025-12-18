Oto nowy Sherlock Holmes od Guya Ritchiego! Zobacz zwiastun

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Guy Ritchie powrócił do postaci Sherlocka Holmesa. Ku jednak rozczarowaniu wielu, nie zrobił trzeciego filmu kinowego z Robertem Downeyem Jr., lecz serial z Hero Fiennesem Tiffinem. Teraz Amazon zaprezentował pierwszy teaser oraz ogłosił datę premiery.
Sherlock Holmes szaleje w Oxfordzie Serial nosi tytuł "Młody Sherlock" i bazuje na cyklu powieściowym Andy'ego Lane'a.
Za scenariusz odpowiada Matthew Parkhill
("Deep State: Tajny układ
"). Ritchie
zrealizował serial dla Amazonu. Pierwszy odcinek będzie miał swoją premierę 4 marca na platformie Prime Video. "Młody Sherlock"
będzie opowiadać o przygodach Sherlocka
zanim stał się sławnym detektywem. Poznajemy go, kiedy trafia do Oxfordu. Tam jego życie szybko przybierze szalony obrót, kiedy zostanie wplątany w morderstwo. Walcząc o swoją wolność, Sherlock
wpada na ślad światowego spisku, który odmieni jego los na zawsze.
W Sherlocka
wcieli się Hero Fiennes-Tiffin
, a jego brata Mycrofta
zagra Max Irons
. W obsadzie są również: Dónal Finn
(James Moriarty
), Joseph Fiennes
(Silas Holmes), Natascha McElhone
(Cordelia Holmes), Zine Tseng
(księżniczka Gulun Shou’an) i Colin Firth
(sir Bucephalus Hodge).
Teaser serialu "Młody Sherlock"