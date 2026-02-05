Newsy Seriale Amazon przedstawia zwiastun serialu "Młody Sherlock"
VOD / Seriale / Wideo

Amazon przedstawia zwiastun serialu "Młody Sherlock"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+przedstawia+zwiastun+serialu+%22M%C5%82ody+Sherlock%22.+Tw%C3%B3rc%C4%85+Guy+Ritchie.+Gwiazd%C4%85+Hero+Fiennes+Tiffin-165049
Amazon przedstawia zwiastun serialu &quot;Młody Sherlock&quot;
Już tylko miesiąc dzieli nas od premiery serialu "Młody Sherlock" na platformie Prime Video. Amazon świętuje tę okazję prezentując pełen zwiastun nowego show.

Co wiemy o serialu "Młody Sherlock"?



Akcja "Młodego Sherlocka" rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku i przenosi widzów także poza granice Anglii, ukazując buntownicze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma się stać najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Sherlock Holmes to zhańbiony młody człowiek – surowy, nieokiełznany i nieprzystosowany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsze śledztwo odsłania globalny spisek, prowadzący do spektakularnego starcia, które na zawsze odmieni jego życie.


W głównej roli wystąpił Hero Fiennes Tiffin, najlepiej znany z cyklu filmowego "After". W obsadzie są również Dónal Finn (jako Moriarty), Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons i Colin Firth.

Producentem i reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Guy Ritchie, który ma już na swoim koncie dwa filmy kinowe o Sherlocku. Showrunnerem jest Matthew Parkhill ("Deep State: Tajny układ").

Premiera serialu na Prime Video już 4 marca.

Zwiastun serialu "Młody Sherlock"



Powiązane artykuły Młody Sherlock

Zobacz wszystkie artykuły

Młody Sherlock  (2026)

 Młody Sherlock

Sherlock Holmes  (2009)

 Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: Gra cieni  (2011)

 Sherlock Holmes: Gra cieni

Sherlock  (2010)

 Sherlock

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Dorociński jako Wokulski, Urzędowska jako Łęcka. Zobacz teaser filmu "Lalka"

22 komentarze
Filmy

Gwiazda hitu HBO Max u twórcy "Wartości sentymentalnej"?

Gry

Rewolucja w "Overwatch". Co zmienia Blizzard?

Filmy

Czy Kiernan Shipka uwiedzie Cole'a Sprouse'a?

3 komentarze
Seriale

"Eragon" powróci! Tym razem jako serial

2 komentarze
VOD Filmy Wideo

Nie tylko Reacher. Alan Ritchson jako "Maszyna do zabijania"

5 komentarzy
Filmy

"Seans w deszczowe popołudnie": Matthew Macfadyen mężem Rachel Weisz