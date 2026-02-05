Amazon przedstawia zwiastun serialu "Młody Sherlock"

Już tylko miesiąc dzieli nas od premiery serialu "Młody Sherlock" na platformie Prime Video. Amazon świętuje tę okazję prezentując pełen zwiastun nowego show.
Co wiemy o serialu "Młody Sherlock"?
Akcja "Młodego Sherlocka"
rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku i przenosi widzów także poza granice Anglii, ukazując buntownicze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma się stać najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.
Sherlock Holmes to zhańbiony młody człowiek – surowy, nieokiełznany i nieprzystosowany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsze śledztwo odsłania globalny spisek, prowadzący do spektakularnego starcia, które na zawsze odmieni jego życie. W głównej roli wystąpił Hero Fiennes Tiffin
, najlepiej znany z cyklu filmowego "After
". W obsadzie są również Dónal Finn
(jako Moriarty), Zine Tseng
, Joseph Fiennes
, Natascha McElhone
, Max Irons
i Colin Firth
.
Producentem i reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Guy Ritchie
, który ma już na swoim koncie dwa filmy kinowe o Sherlocku
. Showrunnerem jest Matthew Parkhill
("Deep State: Tajny układ
").
Premiera serialu na Prime Video już 4 marca
.
Zwiastun serialu "Młody Sherlock"