Serialowy "RoboCop" jednak powstanie. Nowy szef produkcji Amazonu dał zielone światło

Portal The Ankler przygotował obszerny artykuł na temat pierwszego roku działalności Petera Friedlandera, nowego szefa działu globalnej produkcji telewizyjnej w koncernie Amazon. Z tekstu dowiedzieliśmy się m.in. tego, jaka przyszłość czeka serial "RoboCop".
"RoboCop" przeszedł weryfikację
Przypomnijmy, że serialowy "RoboCop" został ogłoszony w 2024 roku
. Czyli projekt narodził się jeszcze za czasów starej władzy w Amazonie. The Ankler twierdzi jednak, że większość z tych projektów musi zostać ponownie zatwierdzona przez Friedlandera. Na razie akcept dostały tylko dwa. Jednym z nich jest właśnie "RoboCop"
.
Niestety The Ankler nie podaje żadnych szczegółów dotyczących serialu. Dwa lata temu Deadline twierdził, że producentem całości będzie James Wan
. Projekt miał też już showrunnera, którym został Peter Ocko
("Piraci
", "Biuro
"). Czy jednak to właśnie ta wersja serialu dostała akcept, a może stoją za nim teraz inne osoby? Na chwilę obecną pozostaje to tajemnicą.
Przypomnijmy, że "RoboCop"
z 1987 roku opowiadał o Detroit z niedalekiej przyszłości. Podczas akcji policyjnej ginie jeden z oficerów. W tajnym laboratorium lekarze przywracają go do życia i łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg z metalowym pancerzem. Tak powstaje mechaniczny glina, postrach przestępców w Detroit, który zrobi wszystko, żeby zabić swoich morderców.
Film stał się kultową produkcją, z której wyrosło całe uniwersum z kontynuacjami, serialami i grami. Najnowszym tytułem w tym uniwersum jest gra "RoboCop: Rogue City"
z 2023 roku, w której wystąpił Peter Weller
, czyli RoboCop
z filmu z 1987 roku.
Zwiastun gry "RoboCop: Rogue City"