Newsy Seriale Serialowy "RoboCop" jednak powstanie. Nowy szef produkcji Amazonu dał zielone światło
Seriale

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+szykuje+serial+%22RoboCop%22.+Projekt+dosta%C5%82+zgod%C4%99+na+produkcj%C4%99-165972
Portal The Ankler przygotował obszerny artykuł na temat pierwszego roku działalności Petera Friedlandera, nowego szefa działu globalnej produkcji telewizyjnej w koncernie Amazon. Z tekstu dowiedzieliśmy się m.in. tego, jaka przyszłość czeka serial "RoboCop".

"RoboCop" przeszedł weryfikację



Przypomnijmy, że serialowy "RoboCop" został ogłoszony w 2024 roku. Czyli projekt narodził się jeszcze za czasów starej władzy w Amazonie. The Ankler twierdzi jednak, że większość z tych projektów musi zostać ponownie zatwierdzona przez Friedlandera. Na razie akcept dostały tylko dwa. Jednym z nich jest właśnie "RoboCop".


Niestety The Ankler nie podaje żadnych szczegółów dotyczących serialu. Dwa lata temu Deadline twierdził, że producentem całości będzie James Wan. Projekt miał też już showrunnera, którym został Peter Ocko ("Piraci", "Biuro"). Czy jednak to właśnie ta wersja serialu dostała akcept, a może stoją za nim teraz inne osoby? Na chwilę obecną pozostaje to tajemnicą.

Przypomnijmy, że "RoboCop" z 1987 roku opowiadał o Detroit z niedalekiej przyszłości. Podczas akcji policyjnej ginie jeden z oficerów. W tajnym laboratorium lekarze przywracają go do życia i łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg z metalowym pancerzem. Tak powstaje mechaniczny glina, postrach przestępców w Detroit, który zrobi wszystko, żeby zabić swoich morderców. 

Film stał się kultową produkcją, z której wyrosło całe uniwersum z kontynuacjami, serialami i grami. Najnowszym tytułem w tym uniwersum jest gra "RoboCop: Rogue City" z 2023 roku, w której wystąpił Peter Weller, czyli RoboCop z filmu z 1987 roku.

Zwiastun gry "RoboCop: Rogue City"




Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Mastercard OFF CAMERA: Kolejne tytuły w konkursie polskim

Filmy

Czy Nick Jonas przeżyje bożonarodzeniowy horror?

1 komentarz
Filmy

"Elden Ring": Gwiazda "Parks and Recreation" wyląduje w ekranizacji gry

1 komentarz
Seriale

"Euforia" skończy się po trzecim sezonie – sugeruje Zendaya

2 komentarze
Filmy

Kto zagra u boku Sama Rockwella w nowym thrillerze psychologicznym?

Filmy

Kto będzie rozrabiać z Gremlinami?

20 komentarzy
Filmy

"Drama" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City