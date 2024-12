Amazon twierdzi, że serial platformy Prime Video "Cross" to wielki hit. Podaje dane dotyczące oglądalności

"Cross" z trzecim najlepszym wynikiem roku platformy Prime Video

"Cross" powróci z drugim sezonem

Rozmawiamy z gwiazdami serialu "Cross"

Amazon podaje, żedostępności serialuna platformie Prime Video, został on obejrzany przezNiestety studio nie podaje metodologii stojącej za tym wynikiem. Nie wiemy więc, w jaki sposób doszło do akurat takiej liczby.Amazon podaje jednak, że wśród seriali jest to. Lepiej wypadły tylko(którego widownia wyniosła 65 mln po 16 dniach) oraz drugi sezon(który 40 mln widzów uzyskał w ciągu 16 dni).Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu Amazon ogłosił, że ruszają prace nad kontynuacją. Podane wyniki dają fanom pewność, że serial z całą pewnością będzie kontynuowany.to serial bazujący na liczącym, którego bohaterem jest Alex Cross. Tytułową postać gra znany z " Black Adam " oraz " Pewnej nocy w Miami... Alex Cross jest detektywem i psychologiem sądowym specjalizującym się w zgłębianiu umysłów seryjnych morderców. To człowiek pełen sprzeczności: kochający ojciec i głowa rodziny, a zarazem nieustępliwy śledczy, dla którego pogoń za zabójcami staje się obsesją. Desperacko pragnie miłości, ale po tym, jak jego żona została zamordowana, wydaje się niezdolny do stworzenia nowej relacji.