"Fallout" zmieni się w reality show

Najpierw były gry, potem serial, teraz przyszła kolej na reality show. Amazon daje zielone światło realizacji "Fallout Shelter".
Studio od "Squid Game: Wyzwanie" robi "Fallout Shelter"
Punktem wyjścia dla programu "Fallout Shelter"
jest serial "Fallout"
, którego drugi sezon właśnie jest emitowany na platformie Amazonu Prime Video. Serial z kolei powstał na bazie cyklu gier wideo pod tym samym tytułem.
Za produkcję "Fallout Shelter"
odpowiadać będzie Studio Lambert. Wytwórnia ta ma już doświadczenie w przerabianiu dystopijnych seriali w reality show. Stworzyła bowiem "Squid Game: Wyzwanie"
na podstawie hitu platformy Netflix "Squid Game
".
Akcja "Fallout Shelter"
ma się rozgrywać w schronie Vault-Tecu. Gracze będą brali udział w coraz trudniejszych wyzwaniach, które stawiać będą przed nimi problemy strategiczne i moralne. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.
Wśród producentów serialu są Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios oraz Kilter Films, czyli firma producencka twórców serialu "Fallout
" Jonathana Nolana
i Lisy Joy
. Serial jest właśnie w trakcie emisji drugiego sezonu. Trzeci sezon został już oficjalnie potwierdzony.
Zwiastun serialu "Fallout"