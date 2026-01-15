Newsy Seriale "Fallout" zmieni się w reality show
"Fallout" zmieni się w reality show

Deadline / autor: /
&quot;Fallout&quot; zmieni się w reality show
Najpierw były gry, potem serial, teraz przyszła kolej na reality show. Amazon daje zielone światło realizacji "Fallout Shelter".

Studio od "Squid Game: Wyzwanie" robi "Fallout Shelter"



Punktem wyjścia dla programu "Fallout Shelter" jest serial "Fallout", którego drugi sezon właśnie jest emitowany na platformie Amazonu Prime Video. Serial z kolei powstał na bazie cyklu gier wideo pod tym samym tytułem.


Za produkcję "Fallout Shelter" odpowiadać będzie Studio Lambert. Wytwórnia ta ma już doświadczenie w przerabianiu dystopijnych seriali w reality show. Stworzyła bowiem "Squid Game: Wyzwanie" na podstawie hitu platformy Netflix "Squid Game".

Akcja "Fallout Shelter" ma się rozgrywać w schronie Vault-Tecu. Gracze będą brali udział w coraz trudniejszych wyzwaniach, które stawiać będą przed nimi problemy strategiczne i moralne. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

Wśród producentów serialu są Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios oraz Kilter Films, czyli firma producencka twórców serialu "Fallout" Jonathana Nolana i Lisy Joy. Serial jest właśnie w trakcie emisji drugiego sezonu. Trzeci sezon został już oficjalnie potwierdzony.

