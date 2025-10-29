Amazon zwalnia 14 tysięcy pracowników. Ofiarą gra "New World"

Koniec roku to w wielu koncernach czas masowych zwolnień. Największa fala obejmie Amazon. Pracę straci aż 14 tysięcy osób.
Amazon Games ofiarą cięć etatów. Pierwsza gra już zostaje zamknięta
Amazon jako powód zwolnień wskazuje "szybko zmieniający się świat" i rozwój sztucznej inteligencji. Wśród ofiar cięć jest też Amazon Games.
Na efekt nie trzeba było długo czekać. Popularny MMO "New World" właśnie dobiega końca. Twórcy wczoraj oficjalnie potwierdzili, że 10. sezon wraz z aktualizacją "Nocna Przystań" jest ostatnim.
W komunikacie czytamy:
Nasz zespół jest niezmiernie wdzięczny, że mogliśmy przeżyć tę przygodę razem. Po czterech latach regularnych aktualizacji treści i wielkiej premierze na konsolach dotarliśmy do punktu, w którym dalsze wspieranie gry nowymi aktualizacjami treści nie jest już możliwe.
Aby podziękować Wam, społeczności "New World", za wsparcie na przestrzeni lat, udostępniliśmy Wam wydanie "Nocna Przystań" za darmo. Aby zapewnić wszystkim graczom "New World" możliwość doświadczenia tej zawartości, udostępniliśmy również "Rise of the Angry Earth" za darmo wszystkim graczom PC.
Gra "New World" rozgrywa się na wyspie Aeternum. Na gracza czekają niezliczone okazje do walki, zbieractwa i wykuwania własnych przedmiotów pośród dziczy i ruin wyspy. Władaj nadludzkimi siłami lub śmiertelnie groźną bronią w bezklasowym systemie walki rozgrywanej w czasie rzeczywistym, tocząc pojedynki samotnie lub w małej drużynie, bądź gromadź potężne armie do bitew w trybie PvE i PvP – wybór jest Twój.