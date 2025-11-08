AFF 2025: "Father Mother Sister Brother" i "The History of Sound". Recenzujemy

We Wrocławiu trwa święto amerykańskiego kina – American Film Festiwal, na którym można obejrzeć najnowsze i najgłośniejsze produkcje zza oceanu, które dopiero zawitają do naszych kin, oraz klasyki warte nadrobienia. Jesteśmy na miejscu z naszą własną sekcją "Freaks and Geeks" – o której przeczytacie więcej TUTAJ.
Zgodnie z obietnicą mamy dla Was recenzje najgorętszych filmów. Dziś dzielimy się wrażeniami po obejrzeniu nowelowego "Father Mother Sister Brother" Jima Jarmuscha i "The History of Sound", w którym Paul Mescal i Josh O’Connor wcielają się w muzyków z czasów I wojny światowej.
Fragmenty recenzji znajdziecie poniżej.
autor: Jakub Popielecki
Są żarty, które stają się zabawne dopiero w procesie powtarzania. Powiedz raz – nic. Powiedz drugi, trzeci, czwarty – za każdym razem śmieszniej. Żeby było jeszcze śmieszniej, zachodzi tu dziwna zbieżność między sucharem a buddyjskim koanem: jedno i drugie dowodzi, że repetycja bywa drogą do olśnienia. Jim Jarmusch
już dawno temu zauważył to podobieństwo. Jego filmy często przyjmują formę komedii w trybie zen. Powtarzane przez reżysera z kamienną twarzą drętwe gagi nabierają z czasem przenikliwości buddyjskich sentencji, nad jakimi medytują w klasztorach adepci. "Father Mother Sister Brother
" również płynie sobie powoli w monotonnym rytmie, który ma skłaniać do kontemplacji. A jednak olśnienie nie chce przyjść. Tak jakby Jarmusch
po latach pracy przebił się na drugą stronę zen, gdzie suchar przestaje być oświecony i staje się na powrót po prostu sucharem.
W swoim najnowszym projekcie Jarmusch
wraca do formuły opowieści nowelowej, którą testował już kilkakrotnie. "Mystery Train
" (1989) był filmowym tryptykiem, "Noc na Ziemi
" (1991) – kolekcją pięciu scenek sytuacyjnych, a "Kawa i papierosy
" (2003) – zbiorem kręconych na przestrzeni lat miniaturek. "Father Mother Sister Brother
" bierze coś z każdego z nich: Jarmusch
pożycza trójdzielną strukturę z "Mystery Train
", niczym w "Nocy na Ziemi
" zabiera nas na podróż dookoła świata, jak w "Kawie i papierosach
" inscenizuje szereg wariacji na tytułowy temat. Tym razem za temat robią więc relacje familijne: rodziców z dziećmi, dzieci z rodzicami, braci z siostrami. Jeff (Adam Driver
) i Emily (Mayim Bialik
) odwiedzają żyjącego na amerykańskim odludziu ojca (Tom Waits
). Timothea (Cate Blanchett
) i Lillith (Vicky Krieps
) wpadają na doroczną herbatkę u matki (Charlotte Rampling
). Skye (Indya Moore
) i Billy (Luka Sabbat
Łzawa pieśń ludu
autor: Łukasz Mańkowski
Folkowe piosenki mają wspaniałą nośność. Potrafią pomieścić w sobie międzypokoleniowe łaknienia i tęsknotę za najbliższymi. To ten rodzaj liryki, która w niezwykłej prostocie zaklina rzeczywistość, czyniąc nawet największy znój codzienności nieco bardziej prostym i poetyckim. W filmie Olivera Hermanusa
"History of Sound
" pieśń ludu wybrzmiewa melancholią przekazywaną przez dekady i kontynenty – śpiewa się tu o synach, którzy nie wrócili z wojny, ukochanych, na których grobie zasępiają się żywi, czy miłosnych piosnkach, których nie wolno zaśpiewać, bo mogą zbudzić tych, co potrzebują snu. W poszukiwaniu tych melodii dwóch muzyków wyrusza w 1920 roku do Maine, aby złapać dźwiękową historię folkowej tożsamości – dla przyszłych pokoleń.
Bohaterowie poznają się jeszcze za czasów I wojny światowej w 1917 roku. Lionel (Paul Mescal
) studiuje wokal, a David (Josh O’Connor
) kompozytorstwo; Lionel jest muzykiem synestezji, David ma fotograficzną pamięć i dryg do nut. Po raz pierwszy spotkają się w barze, gdy ten drugi gra piosenkę, którą Lionelowi niejednokrotnie śpiewał jego dziadek. Miłość do folku przerodzi się w ich własne uczucie – relację delikatnego współegzystowania, garść spędzonych razem nocy podczas jednej zimy, które przerwie pobór Davida do wojska u progu zakończenia wojny. Wrócą do siebie w 1920, kiedy to David zaproponuje Lionelowi uczestnictwo w uniwersyteckim projekcie, który bezpowrotnie zmieni jego życie.