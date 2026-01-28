Jeszcze jedna nominacja dla "Jednej bitwy po drugiej". Tym razem od Amerykańskiej Gildii Scenarzystów

Wszyscy żyją zbliżającą się 98. galą rozdania Oscarów. Poznaliśmy już laureatów tegorocznych Scripter Awards (informację o zwycięzcach znajdziecie TUTAJ). Teraz swoje nominacje ogłosiła Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Poznaj nominacje Amerykańskiej Gildii Scenarzystów
W kategorii najlepszy scenariusz oryginalny Amerykańska Gildia Scenarzystów (podobnie jak Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy FIlmowej) doceniła "Grzeszników
" Ryana Cooglera
i "Wielkiego Marty'ego
" duetu Josh Safdie
i Ronald Bronstein
. Nominacje w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany są dokładnym odzwierciedleniem tegorocznych nominacji oscarowych.
Jeśli chodzi o kategorie telewizyjne, powody do zadowolenia mają twórcy "Jedynej
", która walczy o nagrody m.in. w kategoriach najlepszy scenariusz serialu dramatycznego i najlepszy scenariusz nowego serialu (ma też dwie nominacje w kategorii najlepszy scenariusz odcinka serialu dramatycznego). Netflix zdominował kategorię najlepszy scenariusz serialu limitowanego – trzy z pięciu tytułów walczących o nagrody to produkcje zrealizowane dla streamingowego giganta.
Kadr z serialu "Jedyna"
Głosowanie rozpocznie się w piątek i potrwa do 13 lutego. Listę nominacji w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej: Najlepszy scenariusz oryginalny David Koepp
– "Szpiedzy
" Mary Bronstein
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Ronald Bronstein
, Josh Safdie
– "Wielki Marty
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" Zach Cregger
– "Zniknięcia
" Najlepszy scenariusz adaptowany Will Tracy
– "Bugonia
" (na podst. filmu "Save the Green Planet!
", scen. i reż. Jang Joon-hwan
) Guillermo del Toro
– "Frankenstein
" (na podst. powieści Mary Shelley
) Chloé Zhao
, Maggie O'Farrell
– "Hamnet
" (na podst. powieści Maggie O'Farrell
) Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" (inspirowana powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona
) Clint Bentley
, Greg Kwedar
– "Sny o pociągach
" (na podst. noweli Denisa Johnsona
)
. Najlepszy scenariusz filmu dokumentalnego Mstyslav Chernov
– "2000 metrów do Andrijiwki
" Bernard MacMahon
, Allison McGourty
– "Becoming Led Zeppelin
" Andrew Goldberg
– "White with Fear
" Najlepszy scenariusz serialu dramatycznego
"Andor
"
"The Pitt
"
"Jedyna
"
"Rozdzielenie
"
"Biały Lotos
" Najlepszy scenariusz serialu komediowego
"Misja: Podstawówka
"
"Krzesła
"
"Hacks
"
"Próba generalna
"
"Studio
" Najlepszy scenariusz nowego serialu
"Krzesła
"
"The Pitt
"
"Jedyna
"
"Studio
"
"Grupa zadaniowa
" Najlepszy scenariusz serialu limitowanego
"Bestia we mnie
"
"Black Rabbit
"
"Śmierć od pioruna
"
"Kwestia seksu i śmierci
"
"Syreny
"
