Jeszcze jedna nominacja dla "Jednej bitwy po drugiej". Tym razem od Amerykańskiej Gildii Scenarzystów

Wszyscy żyją zbliżającą się 98. galą rozdania Oscarów. Poznaliśmy już laureatów tegorocznych Scripter Awards (informację o zwycięzcach znajdziecie TUTAJ). Teraz swoje nominacje ogłosiła Amerykańskiej Gildii Scenarzystów.     

Poznaj nominacje Amerykańskiej Gildii Scenarzystów


W kategorii najlepszy scenariusz oryginalny Amerykańska Gildia Scenarzystów (podobnie jak Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy FIlmowej) doceniła "Grzeszników" Ryana Cooglera i "Wielkiego Marty'ego" duetu Josh Safdie i Ronald Bronstein. Nominacje w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany są dokładnym odzwierciedleniem tegorocznych nominacji oscarowych.

Jeśli chodzi o kategorie telewizyjne, powody do zadowolenia mają twórcy "Jedynej", która walczy o nagrody m.in. w kategoriach najlepszy scenariusz serialu dramatycznego i najlepszy scenariusz nowego serialu (ma też dwie nominacje w kategorii najlepszy scenariusz odcinka serialu dramatycznego). Netflix zdominował kategorię najlepszy scenariusz serialu limitowanego – trzy z pięciu tytułów walczących o nagrody to produkcje zrealizowane dla streamingowego giganta.

Kadr z serialu "Jedyna"

Głosowanie rozpocznie się w piątek i potrwa do 13 lutego. Listę nominacji w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej:

Najlepszy scenariusz oryginalny

David Koepp – "Szpiedzy"
Mary Bronstein – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Ronald Bronstein, Josh Safdie – "Wielki Marty"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"
Zach Cregger – "Zniknięcia"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Will Tracy – "Bugonia" (na podst. filmu "Save the Green Planet!", scen. i reż. Jang Joon-hwan)
Guillermo del Toro – "Frankenstein" (na podst. powieści Mary Shelley)
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell – "Hamnet" (na podst. powieści Maggie O'Farrell)
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej" (inspirowana powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona)
Clint Bentley, Greg Kwedar – "Sny o pociągach" (na podst. noweli Denisa Johnsona)

"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Jednej bitwie po drugiej". Produkcja Paula Thomasa Andersona walczy o Oscary m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany oraz w kategoriach aktorskich: najlepszy aktor pierwszo– (Leonardo DiCaprio) i drugoplanowy (Benicio del Toro, Sean Penn) oraz najlepsza aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor). Zdaniem DiCaprio nominację powinna otrzymać też Chase Infiniti. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.



Najlepszy scenariusz filmu dokumentalnego

Mstyslav Chernov – "2000 metrów do Andrijiwki"
Bernard MacMahon, Allison McGourty – "Becoming Led Zeppelin"
Andrew Goldberg – "White with Fear"

Najlepszy scenariusz serialu dramatycznego

"Andor"
"The Pitt"
"Jedyna"
"Rozdzielenie"
"Biały Lotos"

Najlepszy scenariusz serialu komediowego

"Misja: Podstawówka"
"Krzesła"
"Hacks"
"Próba generalna"
"Studio"

Najlepszy scenariusz nowego serialu

"Krzesła"
"The Pitt"
"Jedyna"
"Studio"
"Grupa zadaniowa"

Najlepszy scenariusz serialu limitowanego

"Bestia we mnie"
"Black Rabbit"
"Śmierć od pioruna"
"Kwestia seksu i śmierci"
"Syreny"

Zobacz zwiastun serialu "Śmierć od pioruna"


Dramat historyczny "Śmierć od pioruna", opowiadający o zabójstwie Jamesa Garfielda, 20. prezydenta USA, trafił na Netflix w listopadzie ubiegłego roku. W rolach głównych wystąpili Michael Shannon i Matthew Macfadyen. Przypominamy zwiastun: 


