Amerykańska Gildia Scenarzystów pozywa Paramount. Twierdzi, że fuzja z Warner Bros. zaszkodzi twórcom

Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA) dołączyła do grona przeciwników planowanej fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery. Organizacja złożyła pozew, argumentując, że połączenie dwóch gigantów narusza federalne przepisy antymonopolowe i może zaszkodzić scenarzystom.
O czym mówi pozew?
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Pozew został złożony wspólnie przez oddziały WGA West i WGA East w sądzie federalnym w Północnej Kalifornii. Zdaniem Gildii powstanie tak dużego podmiotu ograniczy konkurencję na rynku, dając nowej firmie większą możliwość obniżania kosztów poprzez zmniejszanie wynagrodzeń scenarzystów oraz ograniczanie liczby produkcji, co bezpośrednio przełoży się na mniejszą liczbę miejsc pracy.
Działania WGA nastąpiły dzień po tym, jak grupa 12 prokuratorów generalnych amerykańskich stanów również złożyła pozew
przeciwko fuzji, domagając się tymczasowego zablokowania transakcji.
Prezes WGA West Michele Mulroney
stwierdziła: Jeśli Paramount odniesie sukces i przejmie Warner Bros., połączona firma stanie się największym nabywcą oryginalnych produkcji filmowych i telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Wyeliminuje to konkurencję w już mocno skonsolidowanej branży, zagrażając źródłom utrzymania pracowników oraz różnorodności twórczej kina i telewizji.
Podobne stanowisko przedstawił prezes WGA East Tom Fontana
, który ostrzegł, że połączona firma mogłaby mieć ogromną siłę negocjacyjną wobec scenarzystów, prowadząc do obniżenia płac, likwidacji miejsc pracy i zmniejszenia liczby produkowanych treści. Paramount odpowiedział na zarzuty, przekonując, że fuzja przyniesie odwrotny efekt.
W oświadczeniu firma stwierdziła, że połączenie obu przedsiębiorstw pozwoli zwiększyć możliwości dla scenarzystów dzięki większej liczbie projektów, zamówień na seriale i filmów.
Sprawa trafi przed sędziego federalnego 17 lipca. Amerykańskie stany chcą uzyskać decyzję przed 22 lipca, kiedy Komisja Europejska ma przedstawić własne stanowisko dotyczące planowanej fuzji.