Najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Tytuły Netfliksa królują

Amerykański Instytut Filmowy podsumował rok 2025 w świecie filmów i seriali. Oprócz standardowych list TOP 10 AFI postanowiło przyznać specjalną nagrodę dla Jafara Panahiego i jego filmu "To był zwykły przypadek". Wyróżnienie przyznany w tym samym tygodniu, kiedy to reżyser został zaocznie skazany na rok więzienia przez irański sąd za działalność wywrotową.
Netflix robi najlepsze seriale i filmy?
Tegoroczne zestawienia najlepszych filmów i seriali zostały zdominowane przez produkcje platformy Netflix. O ile w przypadku seriali taka sytuacja nie dziwi, o tyle może zaskakiwać fakt, że aż trzy filmy Netfliksa znalazły się w zestawieniu. 10 najlepszych filmów 2025 roku według AFI (kolejność alfabetyczna)
"Avatar: Ogień i popiół
"
"Bugonia
"
"Frankenstein
"
"Grzesznicy
"
"Jay Kelly
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Sny o pociągach
"
"Wicked: Na dobre
"
"Wielki Marty
" 10 najlepszych seriali 2025 roku według AFI (kolejność alfabetyczna)
"Dojrzewanie
"
"Dyplomatka
"
"Grupa zadaniowa
"
"Gwiezdne wojny: Andor
"
"Jedyna
"
"Mroki Tulsy
"
"Rozdzielenie
"
"Studio
"
"Śmierć od pioruna
"
"The Pitt
"
Zwiastun filmu "Sny o pociągach"