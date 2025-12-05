Newsy Filmy Festiwale i nagrody Najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Tytuły Netfliksa królują
Najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Tytuły Netfliksa królują

The Hollywood Reporter / autor: /
Najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Tytuły Netfliksa królują
Amerykański Instytut Filmowy podsumował rok 2025 w świecie filmów i seriali. Oprócz standardowych list TOP 10 AFI postanowiło przyznać specjalną nagrodę dla Jafara Panahiego i jego filmu "To był zwykły przypadek". Wyróżnienie przyznany w tym samym tygodniu, kiedy to reżyser został zaocznie skazany na rok więzienia przez irański sąd za działalność wywrotową.

Netflix robi najlepsze seriale i filmy?



Tegoroczne zestawienia najlepszych filmów i seriali zostały zdominowane przez produkcje platformy Netflix. O ile w przypadku seriali taka sytuacja nie dziwi, o tyle może zaskakiwać fakt, że aż trzy filmy Netfliksa znalazły się w zestawieniu.


10 najlepszych filmów 2025 roku według AFI (kolejność alfabetyczna)

"Avatar: Ogień i popiół"
"Bugonia"
"Frankenstein"
"Grzesznicy"
"Jay Kelly"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Sny o pociągach"
"Wicked: Na dobre"
"Wielki Marty"

10 najlepszych seriali 2025 roku według AFI (kolejność alfabetyczna)

"Dojrzewanie"
"Dyplomatka"
"Grupa zadaniowa"
"Gwiezdne wojny: Andor"
"Jedyna"
"Mroki Tulsy"
"Rozdzielenie"
"Studio"
"Śmierć od pioruna"
"The Pitt"

Zwiastun filmu "Sny o pociągach"




