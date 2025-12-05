Najlepsze filmy i seriale 2025 roku. Tytuły Netfliksa królują

Netflix robi najlepsze seriale i filmy?

Zwiastun filmu "Sny o pociągach"

Tegoroczne zestawienia najlepszych filmów i seriali zostały zdominowane przez produkcje platformy Netflix. O ile w przypadku seriali taka sytuacja nie dziwi, o tyle może zaskakiwać fakt, że aż trzy filmy Netfliksa znalazły się w zestawieniu.