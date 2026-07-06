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Ameryka to "Idiokracja"? Zaskakujące wyniki filmowego plebiscytu

World of Reel / autor: /
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Ameryka to &quot;Idiokracja&quot;? Zaskakujące wyniki filmowego plebiscytu
źródło: Getty Images
autor: Robby Klein
Gdy "The New York Times" z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych zapytał swoich czytelników, który film najlepiej reprezentuje Amerykę, redakcja zapewne nie spodziewała się takiego wyniku. W internetowej ankiecie, w której oddano ponad 3 tysiące głosów, zwyciężyła satyryczna "Idiokracja".

"Idiokracja": satyryczna wizja Ameryki



Film przedstawia USA jako kraj, w którym na drodze ewolucji poziom inteligencji ludzkości drastycznie się obniżył. W efekcie kraj pogrążył się w nieprawdopodobnym chaosie. Edukacja upadła, w szpitalach zamiast lekarstw używa się napojów energetycznych, a rozprawy sądowe zostały zastąpione chaotycznymi kłótniami.

 
W filmowym świecie, w którym prezydentem jest były wrestler Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho, nietrudno dostrzec odniesienia do współczesnej Ameryki. Wystarczy chociażby wspomnieć, jak pokazano na ekranie korporacje, które zdominowały przestrzeń publiczną, komercjalizując i upraszczając niemal każdy aspekt życia.

Choć dziś komedia Mike’a Judge’a ("Dolina krzemowa") uchodzi za dzieło kultowe, w dniu premiery przeszła praktycznie bez echa. W weekend otwarcia zarobiła zaledwie 124 367 dolarów i zebrała przeciętne recenzje. Z czasem widzowie i krytycy zaczęli jednak doceniać jej satyryczny walor. 

Kolejne miejsca w plebiscycie "The New York Times" zajęły m.in. "Ojciec chrzestny", "Easy Rider", "Amerykańskie Graffiti" oraz "Rób, co należy". 

Zwiastun filmu "Idiokracja"




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