Amy Madigan, Steve Buscemi i Ben Foster w nowym "Z Archiwum X"

Powiększa się obsada nowej wersji serialu "Z Archiwum X". Do produkcji dołączyło troje rozpoznawalnych aktorów: Amy Madigan, Steve Buscemi i Ben Foster. Wiemy też o czym – według pogłosek – opowie odcinek pilotowy.
O czym opowie nowe "Z Archiwum X"?
to świeżo upieczona laureatka Oscara, wyróżniona w tym roku za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Zniknięcia
". W jej filmografii są ponadto "Pollock
", "Pole marzeń
", "Wujaszek Buck
" i "Od nowa
". Steve Buscemi
to aktor znany z takich produkcji jak "Wściekłe psy
", "Con Air – Lot skazańców
", "Armageddon
", "Big Lebowski
", "Fargo
" i "Zakazane imperium
". Ben Foster
z kolei zagrał w takich filmach jak "3:10 do Yumy
", "Aż do piekła
", "Nie zostawiaj śladów
", "Warcraft: Początek
" i "Christy
".
Na razie nie wiemy, w kogo się wcielą. Ujawniono jedynie, że wystąpią w rolach drugoplanowych – albo gościnnych. Czy ktoś z nich będzie tzw. "potworem tygodnia"? Zobaczymy. Według przecieków fabuła pilota ma kręcić się wokół śledztwa dotyczącego rdzennej amerykańskiej społeczności.
Wśród postaci, które zobaczymy na ekranie, pojawią się oficer Biura do spraw Indian, były motocyklista usiłujący porzucić gangsterski żywot oraz kobieta powiązana z zaginioną dziewczynką, która jest w centrum zagadki. Czy to role dla Madigan
, Buscemiego
i Fostera
?
W rolach głównych wystąpią ogłoszeni już wcześniej Danielle Deadwyler
i Himesh Patel
. Odcinek pilotowy wyreżyseruje Ryan Coogler
. Zdjęcia mają ruszyć w tym miesiącu w Vancouver, gdzie kręcono również wczesne sezony pierwowzoru.
