Producentka "Spider-Manów" i nowego "Bonda" z prestiżową nagrodą

Do sieci trafiła informacja, że producentka Amy Pascal zostanie wyróżniona prestiżową nagrodą imienia Davida O. Selznicka za całokształt twórczości podczas przyszłorocznej gali nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych w Los Angeles. Pascal będzie pierwszą kobietą, która odbierze to wyróżnienie od 2022 roku, kiedy nagrodę otrzymała Mary Parent (producentka serii "Diuna"). W ostatnich latach wśród laureatów znaleźli się m.in. Martin Scorsese i Tom Cruise.
Dokonania Amy Pascal
Getty Images © Stewart Cook
Współprezesi PGA, Donald De Line
i Stephanie Allain
, przekazali w oświadczeniu: Amy uosabia wszystkie cechy wielkiego producenta – nienaganny gust, niezwykłą intuicję w dostrzeganiu talentu przed i za kamerą oraz niezachwianą determinację napędzaną prawdziwą pasją. Jej filmy to prawdziwe lekcje opowiadania historii – łączące rozrywkę z głębszymi ideami – i wiele z nich na trwałe zapisało się w kulturze.
W latach 2003–2015 Pascal
kierowała działem filmowym Sony Pictures Entertainment, a od 2006 roku pełniła funkcję współprzewodniczącej całego studia. Po odejściu z Sony założyła własną firmę Pascal Pictures, która zdobyła nominacje do Oscara za filmy "Czwarta władza
" Stevena Spielberga
i "Małe kobietki
" Grety Gerwig
. Była też producentką trylogii "Spider-Man
" z Tomem Hollandem
oraz dwóch animowanych filmów o Spider-Manie
, z których pierwszy ("Spider-Man Uniwersum
") zdobył Oscara dla najlepszej animacji.
Pascal ostatnio wyprodukowała film "Jay Kelly
" Noaha Baumbacha
, z George’em Clooneyem
i Adamem Sandlerem
w rolach głównych. W kolejce czeka zaś nowy Bond
reżyserowany przez Denisa Villeneuve’a
.
37. gala nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych
odbędzie się 28 lutego 2026 roku w hotelu Fairmont Century Plaza w Los Angeles.
Zwiastun "Spider-Man Uniwersum"