Newsy Filmy Inne Producentka "Spider-Manów" i nowego "Bonda" z prestiżową nagrodą
Inne / Filmy

Producentka "Spider-Manów" i nowego "Bonda" z prestiżową nagrodą

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amy+Pascal+z+presti%C5%BCow%C4%85+nagrod%C4%85+Ameryka%C5%84skiej+Gildii+Producent%C3%B3w+Filmowych-163682
Producentka &quot;Spider-Manów&quot; i nowego &quot;Bonda&quot; z prestiżową nagrodą
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter/GA
Do sieci trafiła informacja, że producentka Amy Pascal zostanie wyróżniona prestiżową nagrodą imienia Davida O. Selznicka za całokształt twórczości podczas przyszłorocznej gali nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych w Los Angeles. Pascal będzie pierwszą kobietą, która odbierze to wyróżnienie od 2022 roku, kiedy nagrodę otrzymała Mary Parent (producentka serii "Diuna"). W ostatnich latach wśród laureatów znaleźli się m.in. Martin Scorsese i Tom Cruise.

Dokonania Amy Pascal



GettyImages-2192764262.jpg Getty Images © Stewart Cook



Współprezesi PGA, Donald De Line i Stephanie Allain, przekazali w oświadczeniu: Amy uosabia wszystkie cechy wielkiego producenta – nienaganny gust, niezwykłą intuicję w dostrzeganiu talentu przed i za kamerą oraz niezachwianą determinację napędzaną prawdziwą pasją. Jej filmy to prawdziwe lekcje opowiadania historii – łączące rozrywkę z głębszymi ideami – i wiele z nich na trwałe zapisało się w kulturze.

W latach 2003–2015 Pascal kierowała działem filmowym Sony Pictures Entertainment, a od 2006 roku pełniła funkcję współprzewodniczącej całego studia. Po odejściu z Sony założyła własną firmę Pascal Pictures, która zdobyła nominacje do Oscara za filmy "Czwarta władza" Stevena Spielberga i "Małe kobietki" Grety Gerwig. Była też producentką trylogii "Spider-Man" z Tomem Hollandem oraz dwóch animowanych filmów o Spider-Manie, z których pierwszy ("Spider-Man Uniwersum") zdobył Oscara dla najlepszej animacji.

Pascal ostatnio wyprodukowała film "Jay Kelly" Noaha Baumbacha, z George’em Clooneyem i Adamem Sandlerem w rolach głównych. W kolejce czeka zaś nowy Bond reżyserowany przez Denisa Villeneuve’a

37. gala nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych odbędzie się 28 lutego 2026 roku w hotelu Fairmont Century Plaza w Los Angeles.

Zwiastun "Spider-Man Uniwersum"

Powiązane artykuły Amy Pascal

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

"Szkoda, że nareszcie" od dziś w kinach

Jakie horrory obejrzeć na Halloween w HBO Max?

Filmy

Taron Egerton zamiast Oscara Isaaca. Co wiemy o "Kockroach"?

Festiwale i nagrody Filmy

Język kobiet a kino chińskojęzyczne – o "Pani Dong" i "Her Story"

1 komentarz
Filmy

Tom Holland zabrał miejsce Toma Hollanda w kinach IMAX

6 komentarzy
Filmy

Dlaczego Eisenberg nie wróci jako Zuckerberg?

4 komentarze
Seriale

Claire Danes i Ewan McGregor w serialu twórcy "Facetów w czerni"