"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" bije się jak Baba (Jaga)? Nasza recenzja

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" – zobacz zwiastun

Jak de Armas sobie poradziła? My film już widzieliśmy, a swoimi wrażeniami dzieli się Ewelina Leszczyńska. Fragment jej recenzji znajdziecie poniżej. Cała jest dostępna na karcie filmu " Ballerina autorka: Ewelina LeszczyńskaElitarnych zabójców łączy jedno pragnienie: wieść zwyczajne życie szarego człowieka. Przed laty marzenie to udało się spełnić Johnowi Wickowi ( Keanu Reeves ) – przynajmniej póki zakapior, który zabił mu psa, nie sprowadził go na drogę zemsty. Spokojnej egzystencji chciał dla swojej córki także jeden z jego kolegów po fachu. Jak jednak wiadomo, aby rozśmieszyć Boga, najlepiej opowiedzieć mu o swoich planach. Gdy mężczyzna ginie, los dziewczynki jest właściwie przesądzony: trafia pod opiekuńcze skrzydła Ruskiej Romy, gdzie wszechwładna Dyrektorka ( Anjelica Huston ) dobrze wie, jak spożytkować płonący w niej gniew.Jeśli obawiacie się, że " Ballerina " to taki film, w którym drobna kobieta spuszcza łomot większym i silniejszym od niej mężczyznom, odpowiadam: tak. I nie. Twórcy dobrze wiedzą, że siła nie jest atutem Eve ( Ana de Armas ) i raczej nie postawiliby na nią w przypadku bezpośredniej konfrontacji (kiedy już do niej dochodzi, przeciwnicy nie oszczędzają bohaterki, bez większego wysiłku miotając i rzucając jej ciałem). "Bij się jak dziewczyna" – radzi podczas treningu sztuk walki mentorka ( Sharon Duncan-Brewster ). Tłumaczenie: narzuć zasady, atakuj słabe punkty, nie pozwól się zdominować, a gdy trzeba – oszukuj. Trzymając się baletowej metafory: mają tańczyć, jak im zagrasz. Proste? No to jazda.