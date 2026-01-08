Najlepsi reżyserzy roku wybrani. Nominacje Gildii Reżyserów

Amerykańska Gildia Reżyserów dokończyła dziś ogłaszanie nominacji do swoich dorocznych nagród. Dziś poznaliśmy kandydatów w kategoriach reżyser roku i debiutant roku.
Joachim Trier pominięty. Kto walczy o nagrody Gildii Reżyserów?
Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 7 lutego.
. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 7 lutego. REŻYSERIA KINOWEGO PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
" To jego trzecia nominacja do nagród DGA. Poprzednio nominowany był za "Aż poleje się krew" i "Licorice Pizza". Jak dotąd nie zdobył nagrody Ryan Coogler
- "Grzesznicy
" Po raz pierwszy nominowany do nagrody DGA Guillermo del Toro
- "Frankenstein
" To jest jego druga nominacja. Ma na swoim koncie nagrodę DGA za film "Kształt wody" Josh Safdie
- "Wielki Marty
" Po raz pierwszy nominowany do nagrody DGA Chloé Zhao
- "Hamnet
" To jest jej druga nominacja. Ma na swoim koncie nagrodę DGA za film "Nomadland" REŻYSERIA PIERWSZEGO PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO Hasan Hadi
- "Mamlaket al-Qasab
" Harry Lighton
- "Pillion
" Charlie Polinger
- "Zaraza
" Alex Russell
- "Kameleon
" Eva Victor
- "Sorry, Baby
"
