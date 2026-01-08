Newsy Filmy Festiwale i nagrody Najlepsi reżyserzy roku wybrani. Nominacje Gildii Reżyserów
Festiwale i nagrody / Filmy

Najlepsi reżyserzy roku wybrani. Nominacje Gildii Reżyserów

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Anderson%2C+Coogler%2C+Del+Toro%2C+Safdie+i+Zhao+nominowani+do+nagrody+Gildii+Re%C5%BCyser%C3%B3w-164636
Najlepsi reżyserzy roku wybrani. Nominacje Gildii Reżyserów
Amerykańska Gildia Reżyserów dokończyła dziś ogłaszanie nominacji do swoich dorocznych nagród. Dziś poznaliśmy kandydatów w kategoriach reżyser roku i debiutant roku.

Joachim Trier pominięty. Kto walczy o nagrody Gildii Reżyserów?



Listę nominowanych w kategoriach serialowych, za film streamingowy i dokumentalny znajdziecie TUTAJ. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 7 lutego.


REŻYSERIA KINOWEGO PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO

Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
To jego trzecia nominacja do nagród DGA. Poprzednio nominowany był za "Aż poleje się krew" i "Licorice Pizza". Jak dotąd nie zdobył nagrody

Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Po raz pierwszy nominowany do nagrody DGA

Guillermo del Toro - "Frankenstein"
To jest jego druga nominacja. Ma na swoim koncie nagrodę DGA za film "Kształt wody"

Josh Safdie - "Wielki Marty"
Po raz pierwszy nominowany do nagrody DGA

Chloé Zhao - "Hamnet"
To jest jej druga nominacja. Ma na swoim koncie nagrodę DGA za film "Nomadland"

REŻYSERIA PIERWSZEGO PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO

Hasan Hadi - "Mamlaket al-Qasab"
Harry Lighton - "Pillion"
Charlie Polinger - "Zaraza"
Alex Russell - "Kameleon"
Eva Victor - "Sorry, Baby"

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




Powiązane artykuły false

Najnowsze Newsy

Filmy

Tom Cruise na planie nowych "Star Wars"!

16 komentarzy
Seriale

Wiemy, kto zagra w nowym serialu twórcy "Heweliusza"

10 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u twórcy "Andora"

2 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Farciarz Gilmore 2" z nominacją od Gildii Reżyserów!

3 komentarze
Filmy

Czego dowiedziała się Sadie Sink z fanowskich teorii?

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Frankenstein", "Grzesznicy", "Fantastyczna 4" z nominacjami

2 komentarze
Filmy

Johnny Knoxville powraca! Nowy "Jackass" trafi do kin już latem

6 komentarzy