Andie MacDowell i Kevin Bacon u autorki "Ludzi, których spotykamy na wakacjach"

Andie MacDowell i Kevin Bacon dołączają do obsady ekranizacji popularnej powieści "Beach Read" Emily Henry. Aktorzy wystąpią u boku Phoebe Dynevor i Patricka Schwarzeneggera. Projekt powstaje dla 20th Century Studios.
Ekranizacja "Beach Read" – Andie MacDowell i Kevin Bacon na ekranie
Wcześniej ogłoszono, że Phoebe Dynevor
wcieli się w January Andrews, a Patrick Schwarzenegger
zagra Gusa Everetta – głównych bohaterów romantycznej historii o dwojgu pisarzy próbujących wyjść z twórczego kryzysu. Ona tworzy romanse, ale straciła wiarę w miłość, on jest autorem literatury pięknej cierpiącym na potężną blokadę twórczą. Kiedy trafiają do sąsiednich domków na plaży w Michigan, wpadają na nietypowy pomysł: Gus napisze coś szczęśliwego, a January spróbuje stworzyć "wielką amerykańską powieść". Z czasem ich zawodowy układ zaczyna jednak przeradzać się w coś znacznie bardziej osobistego.
Na razie nie podano, kogo zagrają MacDowell
i Bacon
.
Za kamerą stanie Yulin Kuang
, która odpowiada również za scenariusz filmu. Reżyserka współtworzyła wcześniej adaptację innej książki Emily Henry
– "Ludzie, których spotykamy na wakacjach
" dla Netfliksa.
Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.