Andie MacDowell i Kevin Bacon u autorki "Ludzi, których spotykamy na wakacjach"

Andie MacDowell i Kevin Bacon dołączają do obsady ekranizacji popularnej powieści "Beach Read" Emily Henry. Aktorzy wystąpią u boku Phoebe Dynevor i Patricka Schwarzeneggera. Projekt powstaje dla 20th Century Studios. 

Wcześniej ogłoszono, że Phoebe Dynevor wcieli się w January Andrews, a Patrick Schwarzenegger zagra Gusa Everetta – głównych bohaterów romantycznej historii o dwojgu pisarzy próbujących wyjść z twórczego kryzysu. Ona tworzy romanse, ale straciła wiarę w miłość, on jest autorem literatury pięknej cierpiącym na potężną blokadę twórczą. Kiedy trafiają do sąsiednich domków na plaży w Michigan, wpadają na nietypowy pomysł: Gus napisze coś szczęśliwego, a January spróbuje stworzyć "wielką amerykańską powieść". Z czasem ich zawodowy układ zaczyna jednak przeradzać się w coś znacznie bardziej osobistego.

Na razie nie podano, kogo zagrają MacDowell i Bacon.

Za kamerą stanie Yulin Kuang, która odpowiada również za scenariusz filmu. Reżyserka współtworzyła wcześniej adaptację innej książki Emily Henry – "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" dla Netfliksa. 

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

