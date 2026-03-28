Andrew Garfield broni "Harry'ego Pottera" przed J.K. Rowling
Variety
źródło: Getty Images
autor: Jon Furniss
Lepiej późno niż wcale? Andrew Garfield przyznał w najnowszym wywiadzie, że dopiero teraz obejrzał serię filmów o przygodach Harry'ego Pottera. Aktor pochwalił rolę Daniela Radcliffe'a i stanął w obronie praktyki oglądania filmów pomimo poglądów J.K. Rowling. Autorka pierwowzoru, której nazwiska Garfield z premedytacją nie wymawia, w ostatnich latach wzbudziła szereg kontrowersji swoimi krytycznymi wypowiedziami na temat osób transpłciowych.

Daniel jest cholernie dobry. Szczerze mówiąc, nie widziałem filmów z serii "Harry Potter" aż do niedawna, przyznał Andrew Garfield. On jest tam bardzo dobry. Same filmy też są świetne.

Wiem, że to kontrowersyjne i nie powinniśmy głosować pieniędzmi za niehumanitarnymi ideami legislacyjnymi, które szerzy Ta, Której Imienia Nie Należy Wymawiać, zaznaczył aktor.

Garfield stanął jednak w obronie "ducha, esencji i tematyki" tych filmów oraz ludzi, którzy je stworzyli.

Pracuję ze wspaniałą charakteryzatorką, Claire, która pracowała tam nad stworami. Nie możemy wylewać dziecka z kąpielą. Te filmy tworzyło tylu wspaniałych artystów. Odkryłem w sobie uznanie dla nich wszystkich. No i Daniel jest świetny, podsumował Garfield.

Aktor nadrobił filmy, pora więc na nadchodzący serial. W tym tygodniu w sieci zadebiutował jego pierwszy zwiastun.

Serial, którego premiera planowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie, powstaje w Wielkiej Brytanii. W obsadzie znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, a także John Lithgow, Janet McTeer i Nick Frost

Za scenariusz i produkcję odpowiada Francesca Gardiner, natomiast część odcinków wyreżyseruje Mark Mylod. Wśród producentów wykonawczych znajdują się także Rowling oraz David Heyman. Muzykę do serialu skomponuje Hans Zimmer.

