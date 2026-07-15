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Czy to będzie "Braveheart" XXI wieku? Plakat filmu "The Uprising"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Andrew+Garfield+na+plakacie+historycznego+widowiska+%22The+Uprising%22+od+tw%C3%B3rcy+%22Ultimatum+Bourne%27a%22-167587
Czy to będzie &quot;Braveheart&quot; XXI wieku? Plakat filmu &quot;The Uprising&quot;
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Andrew Garfield zagrał w średniowiecznym widowisku "The Uprising". Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda jego bohater. Do sieci trafił bowiem plakat filmu.

Andrew Garfield bohaterem ludu, który stanął do walki z królem Anglii



Za widowisko "The Uprising" odpowiada Paul Greengrass. Reżyser "Ultimatum Bourne'a" ma na swoim koncie kilka filmów historycznych, ale wszystkie opowiadały o wydarzeniach dość bliskich współczesności (jak "Krwawa niedziela" czy "22 lipca"). Teraz cofnie się dużo dalej, bo do czasów średniowiecznej Anglii.

Andrew Garfield wciela się bowiem w postać bohatera ludowego Wata Tylera. I tak prezentuje się na pierwszym plakacie:


Wat Tyler żył w latach 1341-1381. Większość jego życiorysu pozostaje zagadką. Według niektórych podań walczył we Francji w wojnie stuletniej jako łucznik. W maju 1381 roku w Anglii doszło do wybuchu powstania chłopskiego. Punktem zapalnym było nałożenie podatku pogłównego, jednak wiele innych problemów (pańszczyzna, niskie płace wyrobników) też miały w tym swój udział. Wat Tyler został przywódcą powstańców w czerwcu 1381 roku. Pod jego przewodnictwem zbrojne grupy powstańcze ruszyły na Londyn paląc po drodze dwory możnych, rejestry podatkowe, mordując królewskich urzędników. Król Ryszard II został zmuszony do negocjacji...

Film Greengrassa powstawał w bólach i przechodził wiele transformacji. Pierwotnie został ogłoszony w 2022 roku jako "The Hood". Jego gwiazdą był Benedict Cumberbatch. W 2025 roku projekt wrócił pod nazwą "The Rage". Tym razem gwiazdą miał być Matthew McConaughey. Ten jednak dość szybko zmienił zdanie. Jego miejsce zajął Garfield, a film przemianowano na "The Uprising".

Powstanie Wata Tylera miało miejsce 66 lat po upadku powstania Szkotów i śmierci Williama Wallace’a. Tę postać uwiecznił w widowisku "Braveheart. Waleczne serce" Mel Gibson. Co ciekawe Andrew Garfield był gwiazdą innego historycznego widowiska Gibsona - "Przełęcz ocalonych". Czy film Paula Greengrassa będzie w stanie osiągnąć równą sławę, co "Braveheart"? Przekonamy się we wrześniu, bo wtedy "The Uprising" będzie miało swoją premierę.

Zwiastun filmu "Braveheart. Waleczne serce"




The Uprising  (2026)

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