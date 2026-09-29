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Andrew Schulz dołącza do obsady "Miami Vice '85" Josepha Kosinskiego

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Andrew Schulz dołącza do obsady &quot;Miami Vice '85&quot; Josepha Kosinskiego
Powiększa się obsada "Miami Vice ’85", nowej wersji kultowego serialu "Policjanci z Miami", w której główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler. Tym razem ekipę zasilił Andrew Schulz, znany m.in. z serialu "Oponiarze". Szczegóły jego roli nie zostały jednak ujawnione.

Co wiemy o nowym "Miami Vice"?



GettyImages-2271220117.jpg Getty Images © Theo Wargo


"Miami Vice ’85" wyreżyseruje Joseph Kosinski, twórca między innymi "Top Gun: Maverick" i "F1: Filmu". Scenariusz napisał Dan Gilroy, wykorzystując postacie stworzone przez Anthony'ego Yerkovicha na potrzeby oryginalnego serialu, który był emitowany w latach 1984-1990. Film ma być inspirowany przede wszystkim pierwszym odcinkiem produkcji. 

W obsadzie znaleźli się również Whitney Peak, Alden Ehrenreich, Camila Morrone, John Leguizamo oraz Danny Ramirez. Leguizamo ma wcielić się w głównego antagonistę. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Premiera "Miami Vice ’85" została zaplanowana na 19 maja 2028 roku.

Dla Schulza będzie to kolejny duży projekt aktorski w ostatnim czasie. Aktor pojawi się również w najnowszej ekranizacji "Street Fightera" (przypadła mu rola Dana Hibikiego), a wcześniej zagrał między innymi we wspomnianych "Oponiarzach", "My i wy", "Pierwszej klasie" oraz "Biali nie potrafią skakać". Jest również współprowadzącym popularnego podcastu "Flagrant".

"Street Fighter. Uliczny wojownik" - zwiastun



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