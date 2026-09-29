Andrew Schulz dołącza do obsady "Miami Vice '85" Josepha Kosinskiego

Powiększa się obsada "Miami Vice ’85", nowej wersji kultowego serialu "Policjanci z Miami", w której główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler. Tym razem ekipę zasilił Andrew Schulz, znany m.in. z serialu "Oponiarze". Szczegóły jego roli nie zostały jednak ujawnione.
Co wiemy o nowym "Miami Vice"?
Getty Images © Theo Wargo
"Miami Vice ’85
" wyreżyseruje Joseph Kosinski
, twórca między innymi "Top Gun: Maverick
" i "F1: Filmu
". Scenariusz napisał Dan Gilroy
, wykorzystując postacie stworzone przez Anthony'ego Yerkovicha
na potrzeby oryginalnego serialu, który był emitowany w latach 1984-1990. Film ma być inspirowany przede wszystkim pierwszym odcinkiem produkcji.
W obsadzie znaleźli się również Whitney Peak
, Alden Ehrenreich
, Camila Morrone
, John Leguizamo
oraz Danny Ramirez
. Leguizamo
ma wcielić się w głównego antagonistę. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Premiera "Miami Vice ’85
" została zaplanowana na 19 maja 2028 roku.
Dla Schulza
będzie to kolejny duży projekt aktorski w ostatnim czasie. Aktor pojawi się również w najnowszej ekranizacji "Street Fightera
" (przypadła mu rola Dana Hibikiego), a wcześniej zagrał między innymi we wspomnianych "Oponiarzach
", "My i wy
", "Pierwszej klasie
" oraz "Biali nie potrafią skakać
". Jest również współprowadzącym popularnego podcastu "Flagrant".
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