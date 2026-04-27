Twórca "To: Witajcie w Derry" ujawnia szczegóły 2. sezonu. Akcja przeniesie się do lat 30.

Twórca i reżyser serialu "To: Witajcie w Derry", Andy Muschietti, opowiedział o tym, czego możemy spodziewać się w drugim sezonie serialu, który opowie o wydarzeniach z lat 30.
zapowiada, że drugi sezon (którego akcja zostanie osadzona w 1935 roku) skupi się na wątku zasygnalizowanym przez Stephen Kinga
w powieści "To". Chodzi o tzw. gang Bradleya - grupę rabusiów bankowych, którzy trafiają do Derry i stają się częścią brutalnych wydarzeń. Inspiracją była prawdziwa historia: gang Brady’ego, działający w latach 30., którego członkowie zostali zastrzeleni na ulicach Bangor w stanie Maine. W serialu ten motyw zostanie rozwinięty w formie krwawej masakry. Muschietti
chce, żeby kolejne sezony opierały się na różnych wielkich tragediach z historii Derry. Wśród nich pojawi się eksplozja w zakładach Kitchener Iron Works, która pochłonęła życie setki dzieci (o tym ma opowiedzieć sezon trzeci). To właśnie takie wydarzenia mają budować mitologię miasta i obecności zła czającego się w tle.
Twórca sugeruje, że akcja osadzona w czasach Wielkiego Kryzysu nada serialowi zupełnie inny ton niż znany z wcześniejszych adaptacji. Zamiast spokojnych przedmieść i dzieci jeżdżących na rowerach, zobaczymy świat biedy, desperacji i walki o przetrwanie, co zmieni dynamikę historii i sposób, w jaki horror będzie oddziaływał na bohaterów.
