Andy Serkis o zarzutach o brak różnorodności w obsadzie nowego "Władcy pierścieni": Śródziemie zawsze było bardzo, bardzo białe

Andy Serkis, pracujący aktualnie nad nową odsłoną "Władcy pierścieni", odniósł się do zarzutów dotyczących castingu w "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Ogłoszona dotąd obsada składa się bowiem wyłącznie z białych aktorów i aktorek. W filmie wystąpią Jamie Dornan, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Lee Pace, Leo Woodall, Elijah Wood, Ian McKellen oraz sam Serkis, który ponownie wcieli się w tytułowego Golluma.
Zapytany przez BBC o taki właśnie dobór aktorów Serkis wyjaśnił, że twórczość J.R.R. Tolkiena
była silnie inspirowana mitologią nordycką, co jego zdaniem znajduje odzwierciedlenie w świecie przedstawionym. Jak stwierdził, Śródziemie sprawia wrażenie miejsca "bardzo, bardzo białego", a jego mieszkańcy nie interesują się tym, co dzieje się poza jego granicami. Jednocześnie nie chcą, by ktoś z zewnątrz do niego przybywał.
Andy Serkis jako Gollum
Serkis nie zaprzeczył, że pod adresem filmu pojawiły się już głosy krytyki. Podkreślił jednak, że to świadome działanie, a on nie zamierza tworzyć "politycznie poprawnej wersji filmu, w której obsada byłaby dobierana wyłącznie po to, by odhaczyć odpowiednie rubryki". Dodał też, różnorodność pojawi się tam, gdzie będzie to uzasadnione.
Obsada "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" nie jest jednak jeszcze kompletna. Twórcy zapowiadają, że kolejne nazwiska zostaną ujawnione w późniejszym terminie.
Temat różnorodności w świecie Tolkiena wywoływał gorące dyskusje już wcześniej. Serial Prime Video "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
" spotkał się z falą rasistowskich komentarzy części fanów po obsadzeniu aktorów o różnym pochodzeniu etnicznym. W odpowiedzi Elijah Wood
, Billy Boyd
i Dominic Monaghan
– gwiazdy filmowej trylogii Petera Jacksona – opublikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie w koszulkach przedstawiających uszy mieszkańców Śródziemia w różnych odcieniach skóry, wyrażając w ten sposób poparcie dla inkluzywnej obsady serialu.
"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" trafi do kin 17 grudnia 2027 roku.