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Andy Serkis o zarzutach o brak różnorodności w obsadzie nowego "Władcy pierścieni": Śródziemie zawsze było bardzo, bardzo białe

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Andy+Serkis+o+zarzutach+o+brak+r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci+w+obsadzie+nowego+%22W%C5%82adcy+pier%C5%9Bcieni%22%3A+%C5%9Ar%C3%B3dziemie+zawsze+by%C5%82o+bardzo%2C+bardzo+bia%C5%82e-167615
Andy Serkis o zarzutach o brak różnorodności w obsadzie nowego &quot;Władcy pierścieni&quot;: Śródziemie zawsze było bardzo, bardzo białe
źródło: Getty Images
autor: Shane Anthony Sinclair
Andy Serkis, pracujący aktualnie nad nową odsłoną "Władcy pierścieni", odniósł się do zarzutów dotyczących castingu w "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Ogłoszona dotąd obsada składa się bowiem wyłącznie z białych aktorów i aktorek. W filmie wystąpią Jamie Dornan, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Lee Pace, Leo Woodall, Elijah Wood, Ian McKellen oraz sam Serkis, który ponownie wcieli się w tytułowego Golluma.

Andy Serkis o białej obsadzie "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"



Zapytany przez BBC o taki właśnie dobór aktorów Serkis wyjaśnił, że twórczość J.R.R. Tolkiena była silnie inspirowana mitologią nordycką, co jego zdaniem znajduje odzwierciedlenie w świecie przedstawionym. Jak stwierdził, Śródziemie sprawia wrażenie miejsca "bardzo, bardzo białego", a jego mieszkańcy nie interesują się tym, co dzieje się poza jego granicami. Jednocześnie nie chcą, by ktoś z zewnątrz do niego przybywał.

Andy Serkis jako Gollum
Serkis nie zaprzeczył, że pod adresem filmu pojawiły się już głosy krytyki. Podkreślił jednak, że to świadome działanie, a on nie zamierza tworzyć "politycznie poprawnej wersji filmu, w której obsada byłaby dobierana wyłącznie po to, by odhaczyć odpowiednie rubryki". Dodał też, różnorodność pojawi się tam, gdzie będzie to uzasadnione.

Obsada "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" nie jest jednak jeszcze kompletna. Twórcy zapowiadają, że kolejne nazwiska zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Temat różnorodności w świecie Tolkiena wywoływał gorące dyskusje już wcześniej. Serial Prime Video "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" spotkał się z falą rasistowskich komentarzy części fanów po obsadzeniu aktorów o różnym pochodzeniu etnicznym. W odpowiedzi Elijah Wood, Billy Boyd i Dominic Monaghan – gwiazdy filmowej trylogii Petera Jacksona – opublikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie w koszulkach przedstawiających uszy mieszkańców Śródziemia w różnych odcieniach skóry, wyrażając w ten sposób poparcie dla inkluzywnej obsady serialu.

"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" trafi do kin 17 grudnia 2027 roku.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" – zobacz zwiastun



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