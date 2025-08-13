Newsy Filmy Po 20 latach Angelina Jolie znów szpiegiem u twórcy "Mr. & Mrs. Smith"
Filmy

Po 20 latach Angelina Jolie znów szpiegiem u twórcy "Mr. & Mrs. Smith"

The Hollywood Reporter / autor: /
Po 20 latach Angelina Jolie znów szpiegiem u twórcy &quot;Mr. &amp; Mrs. Smith&quot;
źródło: Getty Images
autor: Laurent KOFFEL
Po flircie z kinem komiksowym ("Eternals") i biograficznym ("Maria Callas") Angelina Jolie gotowa jest na większą dawkę adrenaliny. Zagra główną rolę w thrillerze szpiegowskim "The Initiative".

Będzie sukces na miarę "Mr. & Mrs Smith"?



Za kamerą filmu stanie Doug Liman, który z Jolie pracował już dwie dekady temu przy okazji "Mr. & Mrs. Smith". Scenarzystą projektu jest F. Scott Frazier, który nie miał hollywoodzkiego filmu od ośmiu lat i "xXx: Reaktywacja".

02.jpg Getty Images © John Nacion

Doug Liman

"The Initiative" określane jest jako "Dzień próby" w świecie szpiegów. Angelina Jolie wcieli się w postać o imieniu Bright. Jest szpiegiem i nie boi się złamać kilka przepisów, jeśli tylko osiągnie wyznaczony cel. Do jej ekipy dołącza nowy agent – Charlie. Charlie bardzo szybko zaczyna zadawać sobie pytanie: czy Bright robi wszystko, żeby go zabić, czy jedynie wszystko, by wykonać zadanie...

Wygląda na to, że dla Douga Limana będzie to najbliższy projekt filmowy, gdyż zdjęcia planowane są na pierwszy kwartał przyszłego roku. Reżyser ma w planach co najmniej dwa filmy z Tomem Cruise'em (podmorski i kręcony w kosmosie), ale na razie nic nie wskazuje na to, by miały one szansę powstać w najbliższym czasie.

Angelina Jolie ma jeden gotowy do pokazania film ("Couture"), a także kilka projektów na różnych etapach przygotowań.

Zwiastun filmu "Mr. & Mrs. Smith"




