Angelina Jolie w roli legendarnej śpiewaczki operowej – wyjątkowa ścieżka dźwiękowa do filmu "Maria Callas" już dostępna

Zwiastun filmu "Maria Callas"

Album zawiera najpiękniejsze i najbardziej ikoniczne arie Marii Callas. "Boską" Callas słyszymy w ariach z dziewięciu oper m.in. "Casta diva" z "Normy", "Vissi d'arte" z "Toski", "Sempre libera" z "Traviaty", "O mio babbino caro" z "Gianni Schicchi". Towarzyszą jej dyrygent Tullio Serafin, ważny mentor sopranistki oraz Orkiestra Teatro alla Scala w Mediolanie. Oprócz oryginalnych nagrań Marii Callas, ścieżka dźwiękowa zawiera również wybrane dialogi i sceny z filmu.Producentem ścieżki dźwiękowej jest John Warhurst (odpowiedzialny m.in. za biografię Freddiego Mercury’ego "Bohemian Rhapsody"). Wyjątkowa praca Johna Warhursta polegała na umieszczeniu głosu Callas we współczesnym środowisku brzmieniowym.W roli głównej zobaczymy niezwykłą Angeliną Jolie , która otrzymała już za tę kreację nominację do Złotego Globu. Film ma też na koncie nominację do Oscara za zdjęcia Eda Lachmana Podczas swoich ostatnich dni, mieszkająca w Paryżu lat 70-tych XX wieku Maria Callas wyobraża sobie i przeżywa na nowo burzliwą, piękną i tragiczną historię swojego życia. To wspomnienia największej śpiewaczki operowej świata, które pełne są miłosnych uniesień, brawurowych występów, obecności na najbardziej ekskluzywnych salonach i poznawania najwybitniejszych osobistości tamtych czasów. Znajdzie się tu miejsce na historię miłosną z Arystotelesem Onassisem – jednym z najbogatszych ludzi tamtego okresu czy spotkanie z Johnem F. Kennedym. To historia kobiety niezwykle pewnej siebie, ale równocześnie niewyobrażalnie wrażliwej.