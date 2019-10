Angelina Jolie zaczarowała światowe kina

W minionym tygodniu największą światową premierą była disnejowska. Widowisko nie miało większych problemów z pokonaniem konkurencji i w naszym zestawieniu zajęła pierwsze miejsce. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu krajach można film oglądać od środy, to łącznie ma 117 milionów dolarów. Taki wynik oznacza niewielki wzrost w porównaniu z otwarciem części pierwszej (109 mln dolarów w tych samych krajach).spotkała się z mieszanym przyjęciem na świecie. W Tajlandii i Indonezji ustanowiła najlepsze otwarcie aktorskich widowisk baśniowych Disneya. W Malezji i na Tajwanie zaliczyła trzecie najlepsze otwarcie. Chiny były najlepszym rynkiem zgarniając 23,2 mln dolarów, co jest wynikiem lepszym od części pierwszej. Obraz wypadł jednak grubo poniżej oczekiwań w Japonii. Przegrał też rywalizację o prymat zw większości krajów europejskich.była numerem jeden m.in. w: Polsce, Rosji, Włoszech, Czechach i na Ukrainie. Wygrała też w Chinach, Brazylii, Meksyku i siedmiu innych krajach Ameryki Łacińskie, jak również w Izraelu i na Bliskim Wschodzie.Oprócz Chin do najważniejszych rynków należały: Rosja (10,7 mln dolarów), Meksyk (7,8 mln), Indonezja (4,8 mln), Włochy (4,7 mln), Korea Południowa (4,6 mln), Brazylia (4,5 mln) oraz Wielka Brytania (4,3 mln).Mimo silnej konkurencji ze strony Disneyawciąż świetnie radzi sobie w kinach poza granicami USA i w naszym zestawieniu zajął drugie miejsce. Weekendowe wpływy szacowane są na. Dzięki temu komiksowe widowisko jest o krok od osiągnięcia pułapu 500 milionów dolarów wpływów z kin spoza USA (obecnie 490 mln). Będzie to ósma hollywoodzka premiera tego roku, której uda się ta sztuka. W skali całego globu wpływy wynoszą 737,5 mln dolarów.W miniony weekendnajlepiej sprzedał się w Niemczech (7,6 mln dolarów). Innymi ważnymi rynkami były: Wielka Brytania (7,1 mln), Francja (6,7 mln), Brazylia (4,4 mln) oraz Japonia (4,2 mln). Film pozostał numerem jeden w większości krajów europejskich.Podium kompletuje Anga Lee , który w weekend zarobił. Większość z tej kwoty (21,2 mln dolarów) pochodzi z Chin, gdzie widowisko miało właśnie swoją premierę i zajęło tam drugie miejsce minimalnie przegrywając z. Jedynym innym krajem, w który udało się przekroczyć milion dolarów w weekend, był Meksyk (1,2 mln).Kolejne dwa tytuły również zawdzięczają swoją pozycję w Chinach. Na miejscu czwartym znalazła się japońska produkcja, która zarobiła(20,2 mln w sumie).Piąte miejsce zajął inspirowany bohaterskim wyczynem załogi samolotu pasażerskiego(The Captain), którego weekendowe wpływy wyniosły. Obraz jest na najlepszej drodze do przekroczenia w Chinach bariery 400 milionów dolarów, ponieważ już teraz ma na koncie 390 milionów.