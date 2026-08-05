"Minionki i straszydła" za chwilę na VOD

Najnowsza animacja Illumination "Minionki i straszydła" szykuje się do podboju kin domowych. Universal Pictures Home Entertainment ogłosiło amerykańską datę premiery na platformach streamingowych.
"Minionki i straszydła" do obejrzenia w domu już za tydzień
Fani Minionków nie będą już długo czekać na możliwość kupienia cyfrowej kopii lub też wypożyczenia jej na platformach streamingowych
. Premiera została bowiem wyznaczona na 14 sierpnia
. Gorzej mają fani nośników cyfrowych. Wydanie 4K UHD, Blu-ray i DVD animacji planowane jest dopiero na 8 września.
Film "Minionki i straszydła
" rozpoczął podbój światowych kin pod koniec czerwca. Niestety najnowsza odsłona box-office'owo mocno odstaje od dokonań pozostałych części cyklu. Globalnie film zarobił dotąd 450 milionów dolarów
. Do tej pory wszystkie filmy serii zarabiały ponad 900 milionów dolarów. Z wyjątkiem pierwszego filmu - "Jak ukraść Księżyc?
". On zgarnął "tylko" 544 mln dolarów.
Minionki ruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. Mali pomocnicy Gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych rozrabiaków. Udowadniają, że dla wspólnego celu warto pokonać każdą przeszkodę.
Zwiastun filmu "Minionki i straszydła"