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"Minionki i straszydła" za chwilę na VOD

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&quot;Minionki i straszydła&quot; za chwilę na VOD
Najnowsza animacja Illumination "Minionki i straszydła" szykuje się do podboju kin domowych. Universal Pictures Home Entertainment ogłosiło amerykańską datę premiery na platformach streamingowych.

"Minionki i straszydła" do obejrzenia w domu już za tydzień



Fani Minionków nie będą już długo czekać na możliwość kupienia cyfrowej kopii lub też wypożyczenia jej na platformach streamingowych. Premiera została bowiem wyznaczona na 14 sierpnia. Gorzej mają fani nośników cyfrowych. Wydanie 4K UHD, Blu-ray i DVD animacji planowane jest dopiero na 8 września.


Film "Minionki i straszydła" rozpoczął podbój światowych kin pod koniec czerwca. Niestety najnowsza odsłona box-office'owo mocno odstaje od dokonań pozostałych części cyklu. Globalnie film zarobił dotąd 450 milionów dolarów. Do tej pory wszystkie filmy serii zarabiały ponad 900 milionów dolarów. Z wyjątkiem pierwszego filmu - "Jak ukraść Księżyc?". On zgarnął "tylko" 544 mln dolarów.

Minionki ruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. Mali pomocnicy Gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych rozrabiaków. Udowadniają, że dla wspólnego celu warto pokonać każdą przeszkodę.

Zwiastun filmu "Minionki i straszydła"




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