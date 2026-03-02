Udostępniła wpis o porażce bojkotu "Krzyku 7". Teraz przeprasza

"Krzyk 7", najnowsza odsłona słynnego cyklu, święci triumfy w kinach, co oczywiście nie przechodzi bez echa w sieci. Pojawiają się wpisy podkreślające nieudaną próbę bojkotu produkcji spowodowanego zwolnieniem Melissy Barrery, gwiazdy dwóch poprzednich części. Jeden z takich postów znalazł się na instagramowym profilu aktorki Anny Camp, występującej w nowym filmie. Niedługo potem przyszedł czas na refleksję.
Anna Camp przeprasza
Aktorka udostępniła na Instagramie relację z postem głoszącym, że zapowiadany bojkot produkcji zakończył się fiaskiem. We wpisie można było przeczytać, że "bojkot nie zadziałał, krytyka nie zadziałała, żenujące przecieki nie zadziałały" (obrońcy Barrery
zdradzali, kto w nowej części jest mordercą), a o sukcesie filmu zdecydowali widzowie. W tle brzmiał utwór "Karma" autorstwa Taylor Swift
. Ruch aktorki szybko spotkał się z krytyką części internautów.
W odpowiedzi Camp
usunęła relację i opublikowała wyjaśnienie w serwisie X. Podkreśliła, że udostępniła cudzy wpis, który "nie odzwierciedla jej osobistych przekonań", oraz przeprosiła osoby, które mogły poczuć się dotknięte. Kontrowersje wokół "Krzyku 7" trwają od miesięcy.
Film został przebudowany po tym, jak w 2023 roku wytwórnia Spyglass zwolniła Barrerę
za jej publiczne wypowiedzi wyrażające wsparcie dla Palestyńczyków w kontekście wojny Izraela z Hamasem. Spyglass tłumaczyło decyzję polityką zerowej tolerancji dla antysemityzmu i podżegania do nienawiści. Wkrótce potem z projektu wycofała się także Jenna Ortega
, a produkcję opuścił pierwotny reżyser, Christopher Landon
. Ostatecznie za kamerą stanął Kevin Williamson
, współtwórca franczyzy, który napisał scenariusz do pierwszego "Krzyku
". Podczas premiery filmu w Los Angeles protestowali aktywiści propalestyńscy, domagając się sprawiedliwości dla Barrery.
Mimo zamieszania i fatalnych recenzji film okazał się dużym sukcesem finansowym. W pierwszy weekend lokalnie zarobił 64,1 mln dolarów, a globalnie 97,2 mln, notując najlepsze otwarcie w historii serii.
"Krzyk 7" - zwiastun