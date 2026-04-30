Anna Jadowska w nowej odsłonie! Spotkanie autorskie podczas 19. Mastercard OFF CAMERA

19. edycja Festiwalu Mastercard OFF CAMERA to nie tylko święto kina niezależnego, ale także przestrzeń przenikania się różnych dziedzin sztuki. Już dziś (30.04), o godzinie 17:00 w Pałacu Potockich odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Anną Jadowską. Anna Jadowska
- ceniona reżyserka i scenarzystka filmowa, w tym roku pełni funkcję przewodniczącej Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Choć dotychczas znaliśmy ją głównie jako artystkę opowiadającą historie za pomocą ruchomych obrazów, tym razem odsłoni przed publicznością swoją nową, literacką twarz.
Podczas wydarzenia wspólnie przyjrzymy się jej najnowszej książce pt.: "Dadzieja" (Wydawnictwo Czarne) oraz kulisom procesu twórczego, który doprowadził reżyserkę do zmiany medium. Rozmowa skupi się na fascynującym dialogu między światem filmu a literaturą, pozwalając słuchaczom zrozumieć, jak ewoluuje sposób prowadzenia narracji w zależności od wybranej formy wyrazu. Spotkanie z Anną Jadowską zapowiada się jako głęboka i inspirująca dyskusja o artystycznej wrażliwości oraz sile opowieści, która niezależnie od tego, czy jest czytana, czy oglądana na ekranie, ma moc poruszania najczulszych strun. To obowiązkowa pozycja w festiwalowym kalendarzu dla wszystkich, którzy pragną poznać bliżej warsztat jednej z najważniejszych twórczyń współczesnego polskiego kina.
Opis od wydawcy: Gorące lato na wsi gdzieś na Dolnym Śląsku w latach osiemdziesiątych. Dwie siostry spotykają na rozgrzanej asfaltowej drodze obcego mężczyznę. Wysiada boso z białego samochodu, dziwnie się im przygląda. Kilka dni później w lesie zostaje znalezione ciało zamordowanej dziewczynki.
Ale to nie historia kryminalna. Debiut książkowy znanej scenarzystki i reżyserki to powieść o dziewczęcym dojrzewaniu, na które pada cień podniecenia i strachu. Wiecznie zirytowana matka nie ma dla córek czasu, sąsiadki podsłuchiwane pod drzwiami kuchni opowiadają niepokojące historie, ojcowie – każda z sióstr ma innego – dawno zniknęli, a wszyscy mężczyźni, gdy przyjrzeć się im uważnie, są łapczywi i zdolni do przemocy.
"Dadzieja" to także przejmujący portret siostrzanej więzi – nierozerwalnej, choć szorstkiej, przepełnionej rywalizacją i krótkimi chwilami bliskości. To filmowa w swojej intensywności opowieść, pełna zmysłowych obrazów i zatrzymanych ujęć, w których z pozoru zwyczajne lato migocze jak oniryczna, niepokojąca projekcja dorastania.