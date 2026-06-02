BookTok oszalał na punkcie tej książki. Teraz Anna Kendrick ją zekranizuje

Netflix wraca do pomysłu realizacji filmu "The Seven Husbands of Evelyn Hugo". Projekt zyskał właśnie reżyserkę. Została nią Anna Kendrick.
Anna Kendrick kręci drugi film w swojej karierze Anna Kendrick
ma już na swoim koncie jeden film. Była to "Randka w ciemno
", którą w Ameryce pokazywał właśnie Netflix. W przypadku "The Seven Husbands of Evelyn Hugo"
będzie nie tylko reżyserką, ale również producentką.
Nie jest to pierwsze podejście do ekranizacji powieści Taylor Jenkins Reid
. Książka, na punkcie której oszalał TikTok, była bliska ekranizacji w 2023 roku, kiedy to reżyserką została Leslye Headland
. Gdy tylko rozniosła się wtedy wieść o tym, fanki powieści zaczęły agitować, by w głównej roli pojawiła się Jessica Chastain
. Ta jednak odmówiła i wtedy też entuzjazm wokół ekranizacji wygasł.
Netflix jednak o projekcie nie zapomniał. Oprócz Kendrick
angaż otrzymała też Liz Tigelaar
, autorka seriali "Małe wielkie historie
" i "Małe ogniska
". Ma ona przygotować nową wersję scenariusza bazując na tekście napisanym wcześniej przez Francescę Sloane
O czym jest "Siedmiu mężów Evelyn Hugo"?
Książka "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" trafiła na rynek w 2017 roku. W Polsce została wydana nakładem wydawnictwa Czarna Strona. W oficjalnym opisie czytamy: To spotkanie zmieni życie Monique. Młoda dziennikarka dostaje propozycję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką, która ma za sobą imponującą karierę w Hollywood. Warunek jest jeden: ta rozmowa nie może zostać opublikowana przed śmiercią artystki. Evelyn opowiada o tym, jak wyrwała się z biedy i trafiła do wymarzonego świata kina. Sława, pieniądze, skandale i blask reflektorów… W Hollywood nikt nie jest bez grzechu. Dlaczego Evelyn ma za sobą aż siedem małżeństw? Kogo kochała naprawdę? Jej życie kryje tajemnice, które nigdy nie powinny trafić na pierwsze strony gazet.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Marilyn Monroe i Audrey Hepburn! Gdyby Evelyn Hugo istniała naprawdę, byłaby ich najlepszą przyjaciółką albo… największą konkurentką.
