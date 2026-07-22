AnnaSophia Robb zagra u boku Willa Smitha w nowym thrillerze „Supermax”

Will Smith znalazł partnerkę ekranową do swojego kolejnego filmu. AnnaSophia Robb ("I Play Rocky") prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady thrillera "Supermax", powstającego dla Amazon MGM Studios. Reżyserem filmu jest David Gordon Green.
Co wiemy o "Supermax"?
Fabuła filmu przeniesie widzów do więzienia o zaostrzonym rygorze. AnnaSophia Robb
ma wcielić się w młodą agentkę FBI i partnerkę Rexa, bohatera granego przez Willa Smitha
. Duet śledczych będzie musiał rozwikłać zagadkę morderstwa popełnionego w zakładzie karnym, w którym dokonanie takiej zbrodni wydaje się niemożliwe.
Dla AnnySophii Robb
będzie to kolejny projekt realizowany dla Amazon MGM. Aktorkę wkrótce zobaczymy również w głównej roli w biograficznym dramacie "I Play Rocky
" w reżyserii Petera Farrelly'ego
, opowiadającym o kulisach powstania kultowego "Rocky'ego
" z 1976 roku.
Scenariusz "Supermax" napisali David Weil
oraz David Rosen
, twórcy serialu "Łowcy
". Za produkcję odpowiadają Andrew Rona
, Alex Heineman
, Will Smith
oraz Adam Fishbach
.
Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Wiadomo jednak, że Amazon MGM Studios planuje udostępnić go bezpośrednio na platformie Prime Video, z pominięciem dystrybucji kinowej. Studio pozyskało prawa do projektu za 70 milionów dolarów.