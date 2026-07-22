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AnnaSophia Robb zagra u boku Willa Smitha w nowym thrillerze „Supermax”

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/AnnaSophia+Robb+zagra+u+boku+Willa+Smitha+w+nowym+thrillerze+%E2%80%9ESupermax%E2%80%9D-167693
AnnaSophia Robb zagra u boku Willa Smitha w nowym thrillerze „Supermax”
źródło: Getty Images
autor: Lexie Moreland
Will Smith znalazł partnerkę ekranową do swojego kolejnego filmu. AnnaSophia Robb ("I Play Rocky") prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady thrillera "Supermax", powstającego dla Amazon MGM Studios. Reżyserem filmu jest David Gordon Green.

Co wiemy o "Supermax"?



Fabuła filmu przeniesie widzów do więzienia o zaostrzonym rygorze. AnnaSophia Robb ma wcielić się w młodą agentkę FBI i partnerkę Rexa, bohatera granego przez Willa Smitha. Duet śledczych będzie musiał rozwikłać zagadkę morderstwa popełnionego w zakładzie karnym, w którym dokonanie takiej zbrodni wydaje się niemożliwe.

Dla AnnySophii Robb będzie to kolejny projekt realizowany dla Amazon MGM. Aktorkę wkrótce zobaczymy również w głównej roli w biograficznym dramacie "I Play Rocky" w reżyserii Petera Farrelly'ego, opowiadającym o kulisach powstania kultowego "Rocky'ego" z 1976 roku.

Scenariusz "Supermax" napisali David Weil oraz David Rosen, twórcy serialu "Łowcy". Za produkcję odpowiadają Andrew Rona, Alex Heineman, Will Smith oraz Adam Fishbach.

Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Wiadomo jednak, że Amazon MGM Studios planuje udostępnić go bezpośrednio na platformie Prime Video, z pominięciem dystrybucji kinowej. Studio pozyskało prawa do projektu za 70 milionów dolarów.

Zwiastun "I Play Rocky" gdzie  AnnaSophia Robb gra aktorkę Sashe Czack



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