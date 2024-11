Anne Hathaway i reżyser "Na samą myśl o Tobie" kręcą kolejny film. To będzie thriller erotyczny

Getty Images © Gilbert Flores

"Verity" – o czym opowie film z Anne Hathaway?

Tytułowa bohaterka Verity Crawford ( Hathaway ) to pisarka, która z powodu tajemniczego wypadku nie jest w stanie dokończyć swojej książki. Mąż Verity zatrudnia więc inną młodą pisarkę, która – tak się składa – boryka się akurat z problemami finansowymi – by ta dokończyła za jego żonę rozpoczętą serię. Na miejscu – w wielkiej posiadłości – dziewczyna przekonuje się, że sprawy mają się zupełnie inaczej, niż przedstawił to pan domu, a kiedy odnajduje rękopis Verity zdradzający mroczną przeszłość rodziny, musi rozwikłać tajemnicę i dowiedzieć się, czy to wszystko prawda czy jedynie wytwór psychopatycznej wyobraźni.Autorem scenariusza jest Nick Antosca , a wstępne wersje przygotowali Hillary Seitz Angela LaManna oraz Will Honley Oprócz streamingu na Amazonie film ma też trafić do kin.