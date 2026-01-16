Newsy Seriale Anne Hathaway w "Fear Not". Zagra kobietę, która pokonała seryjnego mordercę
Seriale

Anne Hathaway w "Fear Not". Zagra kobietę, która pokonała seryjnego mordercę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Anne+Hathaway+w+Fear+Not%22+dla+Paramount%2B.+Zagra+kobiet%C4%99%2C+kt%C3%B3ra+pokona%C5%82a+seryjnego+morderc%C4%99-164749
Anne Hathaway w &quot;Fear Not&quot;. Zagra kobietę, która pokonała seryjnego mordercę
źródło: materialy promocyjne
autor: TheStewartofNY
Platforma Paramount+ przygotowuje nowy serial true crime "Fear Not", a główną rolę zagra w nim Anne Hathaway. Fabuła oparta została na głośnym artykule Vanity Fair "True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him" autorstwa Julie Miller. Za adaptację odpowiada Bash Doran. 

"Fear Not" – o czym opowie serial?



W oficjalnym opisie serialu czytamy:

"Fear Not" opowiada historię seryjnego mordercy Stephena Morina – oskarżanego o więcej zbrodni niż Ted Bundy – oraz niezwykłej więzi, jaka połączyła go z Margy Palm (Hathaway), ostatnią kobietą, którą kiedykolwiek porwał. Uprowadzenie, które zaczęło się jako śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie, przybrało nieoczekiwany obrót: pojawiły się współczucie, modlitwa i ogromna odwaga. Wiara Palm i jej przekonanie, że Morin może się zmienić, zapoczątkowały relację, która trwała długo po tym, jak kobieta została ostatecznie uwolniona – aż do momentu, gdy Morin został skazany na karę śmierci.

Anne Hathaway będzie nie tylko gwiazdą serialu, ale także producentką wykonawczą. 

GettyImages-162588788.jpg Getty Images © Jason Merritt
Anne Hathaway z Oscarem za rolę w "Nędznikach"

Anne Hathaway – ostatnie i nadchodzące role



"Fear Not" będzie jedną z nielicznych głównych ról telewizyjnych Anne Hathaway. Aktorka, nagrodzona Oscarem za "Nędzników", w ostatnich latach pojawiła się m.in. w filmie romantycznym "Na samą myśl o Tobie". W najbliższym czasie zobaczymy ją także w sequelu "Diabeł ubiera się u Prady" – a także dwóch produkcjach z listy naszych najbardziej oczekiwanych filmów 2026 – w "Odysei" Christophera Nolana oraz "Mother Mary" Davida Lowery'ego, reżysera "Ghost Story" i "Zielonego Rycerza. Green Knight". 

Naszą listę Najbardziej oczekiwane filmy w 2026 roku. 26 filmów, których redakcja Filmwebu nie może się doczekać znajdziecie POD LINKIEM

"Mother Mary" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Anne Hathaway

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

"KLAPS!" w kinach na półmetku drugiej edycji

Seriale

Wulgarny i niepoprawny "Ted" powraca. Zwiastun 2. sezonu tylko dla dorosłych

3 komentarze

Recenzja: "28 lat później – Część 2: Świątynia kości". To najlepsza część serii?

Filmy Multimedia

Jon Snow i Sansa Stark w gotyckim horrorze? Zobacz zwiastun

6 komentarzy
Filmy

Glen Powell w widowisku SF od twórcy kultowego serialu

5 komentarzy
Filmy

Twórca "Skomplikowanych" rozśmieszy abonentów Netfliksa

Seriale

Kto jeszcze może zagrać w 4. sezonie "Białego Lotosu"?