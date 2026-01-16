Anne Hathaway w "Fear Not". Zagra kobietę, która pokonała seryjnego mordercę

Platforma Paramount+ przygotowuje nowy serial true crime "Fear Not", a główną rolę zagra w nim Anne Hathaway. Fabuła oparta została na głośnym artykule Vanity Fair "True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him" autorstwa Julie Miller. Za adaptację odpowiada Bash Doran.
"Fear Not" – o czym opowie serial?
W oficjalnym opisie serialu czytamy:
"Fear Not" opowiada historię seryjnego mordercy Stephena Morina – oskarżanego o więcej zbrodni niż Ted Bundy – oraz niezwykłej więzi, jaka połączyła go z Margy Palm (Hathaway
), ostatnią kobietą, którą kiedykolwiek porwał. Uprowadzenie, które zaczęło się jako śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie, przybrało nieoczekiwany obrót: pojawiły się współczucie, modlitwa i ogromna odwaga. Wiara Palm i jej przekonanie, że Morin może się zmienić, zapoczątkowały relację, która trwała długo po tym, jak kobieta została ostatecznie uwolniona – aż do momentu, gdy Morin został skazany na karę śmierci. Anne Hathaway
będzie nie tylko gwiazdą serialu, ale także producentką wykonawczą.
Getty Images © Jason Merritt
Anne Hathaway z Oscarem za rolę w "Nędznikach"
Anne Hathaway – ostatnie i nadchodzące role
"Fear Not" będzie jedną z nielicznych głównych ról telewizyjnych Anne Hathaway
. Aktorka, nagrodzona Oscarem za "Nędzników
", w ostatnich latach pojawiła się m.in. w filmie romantycznym "Na samą myśl o Tobie
". W najbliższym czasie zobaczymy ją także w sequelu "Diabeł ubiera się u Prady
" – a także dwóch produkcjach z listy naszych najbardziej oczekiwanych filmów 2026 – w "Odysei
" Christophera Nolana
oraz "Mother Mary
" Davida Lowery'ego
, reżysera "Ghost Story
" i "Zielonego Rycerza. Green Knight
".
Naszą listę Najbardziej oczekiwane filmy w 2026 roku. 26 filmów, których redakcja Filmwebu nie może się doczekać
znajdziecie POD LINKIEM
.