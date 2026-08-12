Anne Hathaway z piątym filmem w tym roku. Zwiastun "Verity. Coraz większy mrok"

Gotowi na piąty w tym roku film z Anne Hathaway? Do sieci trafił właśnie zwiastun "Verity. Coraz większy mrok", w którym zagrała jedną z głównych ról.
Czy 2026 będzie rokiem Hathaway? Anne Hathaway
mogliście już oglądać w tym roku w dwóch kinowych hitach: "Diabeł ubiera się u Prady 2
" oraz "Odysei
". Za chwilę pojawi się w obrazie "Koniec ulicy Dębowej
". Była też gwiazdą "Mother Mary
".
A w październiku zobaczymy ją w "Verity. Coraz większy mrok"
. To adaptacja bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Colleen Hoover
.
Verity Crawford, sławna autorka thrillerów, zostaje sparaliżowana wskutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek chorej żony. Podczas przygotowań do pracy w posiadłości Crawfordów Lowen w stosie notatek znajduje niepublikowany dotąd materiał. Tekst, który miał na zawsze pozostać tajemnicą, okazuje się wstrząsającą spowiedzią Verity. Odkrywając sekrety autorki, Lowen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża do jej męża Jeremy’ego. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów, jeszcze bardziej niepokojącego niż thrillery Verity...
Za film odpowiada Michael Showalter
, który z Anne Hathaway
nakręcił już jeden film. Był to romans "Na samą myśl o Tobie
". W "Verity. Coraz większy mrok"
oprócz Hathaway
zagrali też: Dakota Johnson
i Josh Hartnett
.
Zwiastun filmu "Verity. Coraz większy mrok"