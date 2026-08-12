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Anne Hathaway z piątym filmem w tym roku. Zwiastun "Verity. Coraz większy mrok"

youtube.com / autor: /
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Anne Hathaway z piątym filmem w tym roku. Zwiastun &quot;Verity. Coraz większy mrok&quot;
Gotowi na piąty w tym roku film z Anne Hathaway? Do sieci trafił właśnie zwiastun "Verity. Coraz większy mrok", w którym zagrała jedną z głównych ról.

Czy 2026 będzie rokiem Hathaway?



Anne Hathaway mogliście już oglądać w tym roku w dwóch kinowych hitach: "Diabeł ubiera się u Prady 2" oraz "Odysei". Za chwilę pojawi się w obrazie "Koniec ulicy Dębowej". Była też gwiazdą "Mother Mary".

A w październiku zobaczymy ją w "Verity. Coraz większy mrok". To adaptacja bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Colleen Hoover.


Verity Crawford, sławna autorka thrillerów, zostaje sparaliżowana wskutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek chorej żony. Podczas przygotowań do pracy w posiadłości Crawfordów Lowen w stosie notatek znajduje niepublikowany dotąd materiał. Tekst, który miał na zawsze pozostać tajemnicą, okazuje się wstrząsającą spowiedzią Verity. Odkrywając sekrety autorki, Lowen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża do jej męża Jeremy’ego. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów, jeszcze bardziej niepokojącego niż thrillery Verity... 

Za film odpowiada Michael Showalter, który z Anne Hathaway nakręcił już jeden film. Był to romans "Na samą myśl o Tobie". W "Verity. Coraz większy mrok" oprócz Hathaway zagrali też: Dakota Johnson i Josh Hartnett.

Zwiastun filmu "Verity. Coraz większy mrok"




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