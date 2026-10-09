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Anne Hathaway zachwycona "Diggerem". Nazywa go genialnym filmem

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Anne+Hathaway+zachwycona+%22Diggerem%22+z+Tomem+Cruise%27em.+Ocenia+go+na+10+10-169006
Anne Hathaway zachwycona &quot;Diggerem&quot;. Nazywa go genialnym filmem
źródło: Getty Images
autor: Mike Coppola/THR
"Digger" z Tomem Cruise’em nie przyciągnął widzów do kin i wzbudził mieszane reakcje krytyków. Zdecydowanie większym entuzjazmem wykazała się Anne Hathaway. Aktorka oceniła najnowszy film Alejandra Gonzaleza Iñárritu na 10/10 i zachęciła widzów, by sami wyrobili sobie opinię.

Anne Hathaway zrecenzowała "Diggera"



Hathaway podzieliła się recenzją na Letterboxd, gdzie niedawno założyła konto. Napisała: Uwielbiam ten genialny film. Jest inteligentny, odjechany, bezkompromisowy, zabawny i ambitny. Warto znaleźć czas, żeby go obejrzeć i samemu zdecydować, co się o nim myśli. Ja daję mu 10/10.


W "Diggerze" Cruise wciela się w egocentrycznego potentata naftowego, który próbuje powstrzymać katastrofę naturalną, do której sam doprowadził. Produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem części krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes procent pozytywnych recenzji wynosi 52%. Nieco lepiej radzi sobie wśród widzów (73%). Z kolei na Letterboxd produkcja ma średnią 3,8/5 na podstawie ocen blisko 350 tys. użytkowników. 

"Digger" ma problem również w kinach. Według danych przytoczonych przez "The Hollywood Reporter" film zarobił na świecie 24,9 mln dolarów. Dla porównania "Verity. Coraz większy mrok", najnowszy film z Hathaway, zgromadził już ponad 70,8 mln dolarów.

Przypomnijmy, że Hathaway wkrótce spotka się z Cruise’em na planie. Aktorzy mają wystąpić razem w kontynuacji "Szybkiego jak błyskawica", której premierę zaplanowano na 2 czerwca 2028 roku.

"Digger" - zwiastun



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