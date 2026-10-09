Anne Hathaway zachwycona "Diggerem". Nazywa go genialnym filmem

"Digger" z Tomem Cruise’em nie przyciągnął widzów do kin i wzbudził mieszane reakcje krytyków. Zdecydowanie większym entuzjazmem wykazała się Anne Hathaway. Aktorka oceniła najnowszy film Alejandra Gonzaleza Iñárritu na 10/10 i zachęciła widzów, by sami wyrobili sobie opinię.
Anne Hathaway zrecenzowała "Diggera" Hathaway
podzieliła się recenzją na Letterboxd, gdzie niedawno założyła konto. Napisała: Uwielbiam ten genialny film. Jest inteligentny, odjechany, bezkompromisowy, zabawny i ambitny. Warto znaleźć czas, żeby go obejrzeć i samemu zdecydować, co się o nim myśli. Ja daję mu 10/10.
W "Diggerze
" Cruise
wciela się w egocentrycznego potentata naftowego, który próbuje powstrzymać katastrofę naturalną, do której sam doprowadził. Produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem części krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes procent pozytywnych recenzji wynosi 52%. Nieco lepiej radzi sobie wśród widzów (73%). Z kolei na Letterboxd produkcja ma średnią 3,8/5 na podstawie ocen blisko 350 tys. użytkowników.
"Digger
" ma problem również w kinach. Według danych przytoczonych przez "The Hollywood Reporter" film zarobił na świecie 24,9 mln dolarów. Dla porównania "Verity. Coraz większy mrok
", najnowszy film z Hathaway
, zgromadził już ponad 70,8 mln dolarów.
Przypomnijmy, że Hathaway
wkrótce spotka się z Cruise’em
na planie. Aktorzy mają wystąpić razem w kontynuacji "Szybkiego jak błyskawica
", której premierę zaplanowano na 2 czerwca 2028 roku.
"Digger" - zwiastun