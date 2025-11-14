Ansel Elgort znów za kierownicą. U boku Shirley MacLaine

Do sieci trafiła informacja, że Ansel Elgort ("Baby Driver") zagra w nowej komedii drogi "Lucy Boomer", w dodatku we wspaniałym towarzystwie. Na ekranie będzie mu towarzyszyć bowiem Shirley MacLaine ("Stalowe magnolie"). Za reżyserię projektu odpowiedzialny będzie Howard Deutch.
O czym opowie "Lucy Boomer"?
"Lucy Boomer" Getty Images © Gilbert Flores
opowie historię Jacka Ritchiego (Elgort
) – podupadłego pisarza dorabiającego jako wykładowca w college’u. Mężczyzna wierzy, że wreszcie trafił na swój wielki temat, gdy 93-letnia Lucy Boomer (MacLaine
) – była sekretarka (a może ktoś więcej?) aż czterech prezydentów USA – zgadza się udzielić mu wywiadu do książki. W zamian za dostęp do swoich pamiętników Lucy prosi Jacka, by pomógł jej uciec z domu opieki w Santa Fe i zawiózł ją do rodzinnej Dakoty Północnej. Po drodze dołącza do nich autostopowiczka Anna, która wywraca ich relację do góry nogami. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy lokalny detektyw rusza ich tropem.
Film powstaje na podstawie powieści Russella Hilla
, a scenariusz napisali Ron Cutler
i Mark Steven Johnson
. Zdjęcia rozpoczną się w lutym w stanie Nowy Meksyk.
Producent Michael Benaroya
zapewnia, że "Lucy Boomer"
to film, który "ma wszystko, czego szukają dystrybutorzy", w tym poruszającą historię i świetny duet aktorów.
"Baby Driver" - zwiastun