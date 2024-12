Ansel Elgort w adaptacji powieści autorki "Love, Rosie". Co wiemy o "If You Can See Me Now"?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Catherine Hardwicke

Co wiemy o "If You Can See Me Now"?

Skąd znamy Ansela Elgorta?

Zobacz zwiastun "Love, Rosie"

W "If You Can See Me Now" poznamy Elizabeth, którą matka porzuciła w dzieciństwie. Próbując poradzić sobie z traumą, bohaterka wymyśla Ivana – chłopca w swoim wieku, który podtrzymuje ją na duchu i pomaga przetrwać w trudnych chwilach. Po latach, już jako dorośli ludzie, spotykają się ponownie. Ivan nie rozumie, dlaczego Elizabeth go widzi, czuje jednak, że będzie musiał pomóc jej raz jeszcze.Scenariusz na podstawie książki Cecelii Ahern napisała Catherine Cort. Obowiązki producentów będą pełnić Robert Kulzer i Simon Brooks. Ansel Elgort najlepiej znany jest z filmów " Baby Driver ", " Gwiazd naszych wina " czy serii " Niezgodna ". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak " Carrie ", " Szczygieł " czy " West Side Story ". Aktualnie jego filmografię zamyka serial " Tokyo Vice ".Najbardziej znaną książką Cecelii Ahern jest " Love, Rosie ". W 2014 roku na ekrany trafił film na jej podstawie. Główne role zagrali Lily Collins i Sam Claflin. Przypominamy zwiastun:Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy Alex wyjeżdża z Dublina na studia do Ameryki, ich wieloletnią przyjaźń czekają ciężkie chwile. Czy znajomość przetrwa lata rozłąki i tysiące kilometrów? Czy zaryzykują wszystko dla rodzącej się między nimi miłości?