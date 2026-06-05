Anthony Head nie żyje. Mentor Buffy, postrachu wampirów, miał 72 lata

Zmarł angielski aktor filmowy i serialowy Anthony Head. Smutną wieść przekazały BBC News jego córki. Aktor znany z seriali "Buffy: Postrach wampirów", "Przygody Merlina" i "Ted Lasso" miał 72 lata. Jak ujawniły córki, Head zmarł w wyniku powikłań po zapaleniu płuc.
Aktor znany z seriali, które kochał cały świat Anthony Head
urodził się 20 lutego 1954 roku w Londynie. Jego ojciec był reżyserem filmów dokumentalnych, a matka aktorką. Head już jako dziecko występował publicznie. Aktorstwa uczył się na London Academy of Music and Dramatic Art.
Jego kariera zaczęła się w drugiej połowie lat 70. Dzielił wtedy czas między występami na scenie, a małymi rolami w filmach i serialach. Przez większość lat 80. i 90. największe sukcesy odnosił właśnie w teatrze.
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Wszystko zmieniło się w 1997 roku, kiedy Anthony Head przyjął rolę Ruperta Gilesa, mentora głównej bohaterki w serialu "Buffy: Postrach wampirów"
. Show okazał się kulturowym fenomenem, a Head z dnia na dzień stał się znany na całym świecie. Do dziś miliony fanów kochają go za rolę Gilesa.
Ale Head
nie tylko tym serialem podbił serca widzów. W komediowej "Małej Brytanii"
brawurowo zagrał brytyjskiego premiera. Zaś w 2008 roku znalazł się w obsadzie innego serialu, który zyskał własne duże grono wiernych fanów. Tym serialem były "Przygody Merlina"
, w którym Head zagrał Uthera Pendragona.
W ostatnich lata zagrał w jeszcze jednym telewizyjnym hicie - serialu "Ted Lasso"
. Zaś po raz ostatni widzowie zobaczyli go w filmie "Pierwsza klasa"
.
Zwiastun serialu "Buffy: Postrach wampirów"