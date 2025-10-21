Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Nowe zdjęcie

Kilka dni temu do sieci trafiły zdjęcia z planu filmu "I Play Rocky". Mogliśmy na nich obejrzeć Anthony'ego Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a. Teraz Amazon MGM Studios przedstawia oficjalne zdjęcie z produkcji.
Jak kręcono "Rocky'ego"?
Wszyscy widzieliśmy już, jak wygląda Anthony Ippolito jako młody Stallone'a
. Jednak były to nieoficjalne zdjęcia. Teraz Amazon MGM Studios, dla którego powstaje "I Play Rocky"
prezentuje własne, oficjalne zdjęcie.
Oto filmowy Stallone
na planie "Rocky'ego
"
W oficjalnym opisie filmu czytamy: Aktor bez kasy, z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy pisze scenariusz, który chce kupić wielkie studio filmowe. Ale on mówi: "Nie sprzedam, chyba że zagram główną rolę". Odrzuca ofertę, która mogłaby ustawić go na resztę życia. Zamiast tego kręci film za grosze, ale z sobą w roli głównej. Efekt? Film staje się największym hitem 1976 roku, zgarnia 10 nominacji do Oscarów i zdobywa statuetkę dla Najlepszego Filmu. Oto prawdziwa historia powstania legendarnego "Rocky’ego".
W obsadzie filmu "I Play Rocky"
są również: P.J. Byrne
, Toby Kebbell
, Tracy Letts
, Jay Duplass
i Matt Dillon
. Za kamerą stanął Peter Farrelly
, reżyser "Green Book
".
O filmie "Rocky" w programie "Na skróty"