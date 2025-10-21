Newsy Filmy Multimedia Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Nowe zdjęcie
Filmy / Multimedia

Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Nowe zdjęcie

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Anthony+Ippolito+jako+m%C5%82ody+Sylvester+Stallone.+Amazon+pokaza%C5%82+oficjalne+zdj%C4%99cie+z+filmu+%22I+Play+Rocky%22-163491
Anthony Ippolito jako młody Sylvester Stallone. Nowe zdjęcie
źródło: Getty Images
autor: Bobby Bank
Kilka dni temu do sieci trafiły zdjęcia z planu filmu "I Play Rocky". Mogliśmy na nich obejrzeć Anthony'ego Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a. Teraz Amazon MGM Studios przedstawia oficjalne zdjęcie z produkcji.

Jak kręcono "Rocky'ego"?



Wszyscy widzieliśmy już, jak wygląda Anthony Ippolito jako młody Stallone'a. Jednak były to nieoficjalne zdjęcia. Teraz Amazon MGM Studios, dla którego powstaje "I Play Rocky" prezentuje własne, oficjalne zdjęcie.

Oto filmowy Stallone na planie "Rocky'ego"



W oficjalnym opisie filmu czytamy: Aktor bez kasy, z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy pisze scenariusz, który chce kupić wielkie studio filmowe. Ale on mówi: "Nie sprzedam, chyba że zagram główną rolę". Odrzuca ofertę, która mogłaby ustawić go na resztę życia. Zamiast tego kręci film za grosze, ale z sobą w roli głównej. Efekt? Film staje się największym hitem 1976 roku, zgarnia 10 nominacji do Oscarów i zdobywa statuetkę dla Najlepszego Filmu. Oto prawdziwa historia powstania legendarnego "Rocky’ego".

W obsadzie filmu "I Play Rocky" są również: P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass i Matt Dillon. Za kamerą stanął Peter Farrelly, reżyser "Green Book".

O filmie "Rocky" w programie "Na skróty"




Powiązane artykuły Anthony Ippolito

Zobacz wszystkie artykuły

I Play Rocky  (2026)

 I Play Rocky

Najnowsze Newsy

Filmy

"The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Operatorskich 2025

Filmy

Będziemy się śmiać z samych siebie? Maslany i Heidecker w "The Comedy Hour"

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON American Film Festival ogłasza program!

9 komentarzy

"Dyplomatka", sezon 3.: Recenzja | Netflix

Filmy

Mark Ruffalo chce solowego filmu o Hulku. Co stoi na przeszkodzie?

8 komentarzy
VOD Seriale

"Stranger Things". Czy Eddie Munson powróci? Mamy odpowiedź

5 komentarzy