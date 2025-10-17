Newsy Filmy Multimedia To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito jako Rocky
Filmy / Multimedia

To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito jako Rocky

Deadline, Getty Images / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Anthony+Ippolito+na+planie+filmu+o+kr%C4%99ceniu+hitu+%22Rocky%22.+Tak+wygl%C4%85da+jako+m%C5%82ody+Sylvester+Stallone.+Zdj%C4%99cia+z+planu-163441
To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito jako Rocky
źródło: Getty Images
autor: Bobby Bank
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest film "I Play Rocky" o kulisach kręcenia słynnego bokserskiego dramatu "Rocky". Prace na planie już trwają, a do sieci trafiły zdjęcia gwiazdy projektu Anthony'ego Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a.

Anthony Ippolito na planie filmu "I Play Rocky". Podobny do młodego Stallone'a?



Powstający dla Amazon MGM film reżyseruje Peter Farrelly ("Green Book") według scenariusza Petera Gamble’a ("Biurowa rebelia"). Produkcja ma opowiedzieć prawdziwą historię Stallone’a, który mierząc się z przeciwnościami losu nie tylko napisał scenariusz "Rocky’ego", lecz także zagrał w nim główną rolę. Film rozpoczął jedną z najsłynniejszych filmowych franczyz wszech czasów, która doczekała spin-offów z serii "Creed" i łącznie zarobiła niemal 2 miliardy dolarów.

Gwiazdą filmu Anthony Ippolito, który powoli zaczyna specjalizować się w graniu hollywoodzkich legend. W serialu "The Offer" wcielił się w młodego Ala Pacino, a teraz gra młodego Sylvestra Stallone'a.

Do sieci trafiły zdjęcia z planu, na których możemy zobaczyć, jak wygląda w tej roli:

03.jpg Getty Images © Bobby Bank

04.jpg Getty Images © Bobby Bank

05.jpg Getty Images © Bobby Bank


"I Play Rocky" – kolejne osoby w obsadzie



Choć prace na planie filmu "I Play Rocky" już trwają, to obsada produkcji wciąż nie została domknięta. Właśnie dowiedzieliśmy się o nowych angażach.

P.J. Byrne ("Kompletnie nieznany") został zaangażowany do roli Irwina Winklera, jednego z producentów "Rocky'ego". Toby Kebbell ("Salvable") wcieli się w producenta Roberta Chartoffa. Tracy Letts ("Saturday Night") pojawi się jako Sandy Maddox, fikcyjna postać będąca mieszanką różnych prawdziwych oficjeli hollywoodzkich wytwórni. Zaś Jay Duplass ("Kwestia seksu i śmierci") zagra reżysera Johna Avildsena.

Zwiastun serialu "The Offer", w którym Ippolito zagrał młodego Pacino




Powiązane artykuły I Play Rocky

Zobacz wszystkie artykuły

I Play Rocky  (2026)

 I Play Rocky

Najnowsze Newsy

Filmy

"Hamnet": Recenzja. Mescal jako Szekspir. Będą Oscary?

Filmy

Książka o czasach VHS już w sprzedaży

2 komentarze
Filmy

"Toy Story 5": Chudy i Buzz na nowej grafice. Jak się zmienili?

3 komentarze
Inne Filmy

Warner Bros. Discovery nie będzie bojkotować Izraela

5 komentarzy
Filmy

Ten film może zrobić ci dzień

1 komentarz
Filmy

Jim Carrey jako bohater kultowego horroru?

7 komentarzy
Rankingi Filmy

"Druga Furioza" obejrzana. Co teraz oglądać? Wybieramy filmy o kibolach

9 komentarzy