To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito jako Rocky

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest film "I Play Rocky" o kulisach kręcenia słynnego bokserskiego dramatu "Rocky". Prace na planie już trwają, a do sieci trafiły zdjęcia gwiazdy projektu Anthony'ego Ippolito w roli młodego Sylvestra Stallone'a.
Anthony Ippolito na planie filmu "I Play Rocky". Podobny do młodego Stallone'a?
Powstający dla Amazon MGM film reżyseruje Peter Farrelly
("Green Book
") według scenariusza Petera Gamble’a
("Biurowa rebelia
"). Produkcja ma opowiedzieć prawdziwą historię Stallone’a
, który mierząc się z przeciwnościami losu nie tylko napisał scenariusz "Rocky’ego
", lecz także zagrał w nim główną rolę. Film rozpoczął jedną z najsłynniejszych filmowych franczyz wszech czasów, która doczekała spin-offów z serii "Creed
" i łącznie zarobiła niemal 2 miliardy dolarów.
Gwiazdą filmu Anthony Ippolito
, który powoli zaczyna specjalizować się w graniu hollywoodzkich legend. W serialu "The Offer
" wcielił się w młodego Ala Pacino
, a teraz gra młodego Sylvestra Stallone'a
.
Do sieci trafiły zdjęcia z planu, na których możemy zobaczyć, jak wygląda w tej roli:
Getty Images © Bobby Bank Getty Images © Bobby Bank Getty Images © Bobby Bank
"I Play Rocky" – kolejne osoby w obsadzie
Choć prace na planie filmu "I Play Rocky
" już trwają, to obsada produkcji wciąż nie została domknięta. Właśnie dowiedzieliśmy się o nowych angażach. P.J. Byrne
("Kompletnie nieznany
") został zaangażowany do roli Irwina Winklera
, jednego z producentów "Rocky'ego
". Toby Kebbell
("Salvable
") wcieli się w producenta Roberta Chartoffa
. Tracy Letts
("Saturday Night
") pojawi się jako Sandy Maddox, fikcyjna postać będąca mieszanką różnych prawdziwych oficjeli hollywoodzkich wytwórni. Zaś Jay Duplass
("Kwestia seksu i śmierci
") zagra reżysera Johna Avildsena
.
Zwiastun serialu "The Offer", w którym Ippolito zagrał młodego Pacino