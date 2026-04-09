Anthony Mackie i Dafne Keen w thrillerze "Barracuda". Akcja non stop

Odtwórcy ról Kapitana Ameryki oraz przybranej córki Wolverine'a X-23 spotkają się przed kamerą. Anthony Mackie i Dafne Keen zagrają w thrillerze "Barracuda".
O czym opowie thriller "Barracuda"?
Oto oficjalny opis fabuły:
Karl (Anthony Mackie), były przemytnik z mroczną przeszłością, napada na klub nocny w Meksyku, żeby uratować porwana nastolatkę, Jodie (Dafne Keen). Jego działania dają początek krwawemu łańcuchowi wydarzeń.
Karl zabija brata bezwzględnego właściciela przybytku i kradnie jego cennego Plymoutha Barracudę z 1973 roku. Rozpoczyna się pościg do amerykańskiej granicy: Karl i Jodie pędzą przez pustynię z pościgiem na karku.
Reżyseruje Neil Burger
, który ma w swojej filmografii takie filmy jak m.in. "Jestem Bogiem
", "Niezgodna
" i "Córka króla moczarów
".
Chciałem nakręcić thriller, w którym akcja trwa non stop i wreszcie znalazłem ten świetny scenariusz
, powiedział Burger
. Akcja nie odpuszcza ani na moment.
Scenariusz napisali Adam Mason
i Simon Boyes
. W obsadzie są również Steven Bauer
i Anthony Del Negro
. Wśród producentów jest Robert Zemeckis
. Dafne Keen
mogliśmy oglądać ostatnio w horrorze "Dźwięk śmierci
".
"Dźwięk śmierci" – zwiastun
Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt - starożytny aztecki gwizdek nazywany "gwizdkiem śmierci". Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…