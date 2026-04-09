Anthony Mackie i Dafne Keen w thrillerze "Barracuda". Akcja non stop

Odtwórcy ról Kapitana Ameryki oraz przybranej córki Wolverine'a X-23 spotkają się przed kamerą. Anthony Mackie i Dafne Keen zagrają w thrillerze "Barracuda". 
   

O czym opowie thriller "Barracuda"?



GettyImages-2249879039.jpg Getty Images © Savion Washington

Oto oficjalny opis fabuły:

Karl (Anthony Mackie), były przemytnik z mroczną przeszłością, napada na klub nocny w Meksyku, żeby uratować porwana nastolatkę, Jodie (Dafne Keen). Jego działania dają początek krwawemu łańcuchowi wydarzeń. Karl zabija brata bezwzględnego właściciela przybytku i kradnie jego cennego Plymoutha Barracudę z 1973 roku. Rozpoczyna się pościg do amerykańskiej granicy: Karl i Jodie pędzą przez pustynię z pościgiem na karku.
    
Reżyseruje Neil Burger, który ma w swojej filmografii takie filmy jak m.in. "Jestem Bogiem", "Niezgodna" i "Córka króla moczarów".

Chciałem nakręcić thriller, w którym akcja trwa non stop i wreszcie znalazłem ten świetny scenariusz, powiedział Burger. Akcja nie odpuszcza ani na moment.

Scenariusz napisali Adam Mason i Simon Boyes. W obsadzie są również Steven Bauer i Anthony Del Negro. Wśród producentów jest Robert Zemeckis.

Dafne Keen mogliśmy oglądać ostatnio w horrorze "Dźwięk śmierci".

"Dźwięk śmierci" – zwiastun




Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt - starożytny aztecki gwizdek nazywany "gwizdkiem śmierci". Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…

