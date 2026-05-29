Gwiazda "Gry o Tron" i "Andora" pojawi się na Pyrkonie 2026!

Informacja sponsorowana
Są aktorzy, których twarze widzowie rozpoznają natychmiast – nawet jeśli ich bohaterowie często stoją gdzieś w cieniu wielkich wydarzeń, pociągając za sznurki z drugiego planu. Do tego grona bez wątpienia należy Anton Lesser, który już w czerwcu pojawi się na Pyrkonie 2026.

Brytyjski aktor spotka się z uczestnikami festiwalu, opowie o swojej pracy i wieloletniej karierze, a także weźmie udział w festiwalowych atrakcjach przygotowanych dla fanów kina, seriali i fantastyki.

Od Westeros po odległą galaktykę



Fani "Gry o Tron" doskonale pamiętają go jako Qyburna – kontrowersyjnego maestera i jednego z najbardziej niepokojących doradców Cersei Lannister. To właśnie jego postać odpowiadała za stworzenie legendarnego "Góry", a każda scena z jego udziałem wnosiła do serialu aurę niepokoju i chłodnej kalkulacji.

Miłośnicy "Gwiezdnych wojen" mogą z kolei kojarzyć Lessera z roli majora Lio Partagaza w serialu "Andor", gdzie wcielił się w jednego z najciekawszych imperialnych oficerów ostatnich lat. Aktor pojawił się także w takich produkcjach jak "The Crown", "Wolf Hall" czy "The Gentlemen". Za rolę Thomasa More’a w "Wolf Hall" otrzymał nominację do nagrody BAFTA.

Jednak ekran to dla niego dopiero połowa historii.

Mistrz sceny teatralnej



Anton Lesser od lat związany jest z prestiżowym Royal Shakespeare Company i uchodzi za jednego z najbardziej cenionych brytyjskich aktorów teatralnych. Występował w klasycznych sztukach Szekspira, takich jak „Hamlet”, „Romeo i Julia” czy „Cymbelin”, budując reputację artysty, który równie dobrze odnajduje się w monumentalnych dramatach historycznych, jak i świecie wielkiej fantastyki.

Spotkanie z gwiazdą na żywo



Podczas Pyrkonu uczestnicy będą mieli okazję spotkać Antona Lessera osobiście, posłuchać o kulisach pracy przy największych serialowych produkcjach i dowiedzieć się, jak wygląda aktorska droga od szekspirowskiej sceny do świata "Gwiezdnych wojen" i Westeros.

To wyjątkowa okazja dla fanów fantasy, science fiction i brytyjskiego kina, by zobaczyć na żywo aktora, który od lat tworzy jedne z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnej telewizji.

Czym jest Pyrkon?



Pyrkon to największy festiwal fantastyki w Polsce i jedno z najważniejszych wydarzeń popkulturowych w Europie. Każdego roku dziesiątki tysięcy uczestników spotykają się w Poznaniu, by wspólnie świętować miłość do książek, filmów, seriali, gier, cosplayu i fantastyki w każdej możliwej formie.

Edycja 2026 odbędzie się w dniach 19–21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Więcej informacji oraz bilety dostępne są na stronie: https://pyrkon.pl/kup-bilet/
Informacja sponsorowana

