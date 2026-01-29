Antony Starr gwiazdą nowego serialu Netfliksa. Zagra tajemniczego surfera w "Breakers"

Antony Starr, którego widzowie doskonale znają z roli Ojczyznosława w "The Boys", znalazł swój kolejny serialowy projekt. Aktor stanie na czele nowej produkcji Netfliksa zatytułowanej "Breakers" – thrillera osadzonego w Australii, w którym wcieli się w charyzmatycznego i niepokojąco tajemniczego lidera społeczności surferów.
Serial "Breakers" dla Netfliksa. O czym będzie?
Fabuła "Breakers" skupi się na dwóch najlepszych przyjaciołach z USA, którzy wybierają się w backpackerską podróż po Australii. Na miejscu trafiają na idealnie wyglądającą grupę surferów, ale szybko okazuje się, że za sielankową fasadą kryje się coś więcej. Kluczową postacią tej społeczności jest Brando – grany przez Starra
przywódca, który od pierwszej chwili przyciąga uwagę i budzi niepokój.
Zdjęcia do serialu już trwają w Australii Zachodniej i potrwają do czerwca. Co ciekawe, "Breakers" jest pierwszym serialem Netfliksa realizowanym w tym regionie kraju – projekt korzysta również z lokalnych ulg podatkowych, co tylko podkręca skalę produkcji.
Za scenariusz odpowiada Pete Jackson
("Chłopiec nie wiadomo skąd
"), a reżyserią zajmą się Mary Nighy
("Najdroższa Alice
") oraz Ng Choon Ping
("Femme
"). Serial produkuje Clerkenwell Films – studio, które ma na koncie m.in. "The End of the F**ing World
".
Antony Starr – ostatnie projekty
Dla Starra "Breakers" to kolejny głośny projekt po zakończeniu pięciosezonowej przygody z "The Boys
", którego finałowy sezon zadebiutuje w kwietniu. Aktor niedawno zakończył też zdjęcia do filmu "Samo Lives
", gdzie wcieli się w Andy’ego Warhola
, a widzowie mogli go ostatnio zobaczyć w cameo w komedii Setha Rogena
"The Studio
" na Apple TV+.
