Anya Taylor-Joy zamieszka w Śródziemiu?

World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Niedawno do sieci trafiły pogłoski o tym, że w filmie "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ma pojawić się Leo Woodall w roli Aragorna (zastępując tym samym Viggo Mortensena), a teraz mamy kolejną interesującą plotkę. Według Daniela Richtmana - reportera, który specjalizuje się w doniesieniach z Hollywood - rozmowy z twórcami prowadzi Anya Taylor-Joy.


Z "Diuny" do "Władcy Pierścieni"?



GettyImages-2250406690.jpg Getty Images © Marc Piasecki


Na ten moment nie wiadomo, w kogo miałaby wcielić się aktorka (choć dziennikarz World of Reel spekuluje, że mogłaby zagrać którąś z elfek). Taylor-Joy dołączyłaby do Elijah Wooda, Iana McKellena i Andy'ego Serkisa, którzy według doniesień mają powrócić do ról Froda, Gandalfa i Golluma. Serkis jest też odpowiedzialny za reżyserię projektu. 

Taylor-Joy zwróciła na siebie uwagę dzięki horrorowi "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", ale prawdziwą globalną rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu "Gambit królowej". Od tamtej pory pojawiła się m.in. w filmach "Menu", "Furiosa:Saga Mad Max" i "Wąwóz", a w przyszłości ujrzymy ją także w trzeciej części "Diuny" i serialu "Lucky". 

Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?



Za scenariusz "The Hunt for Gollum" odpowiadają Fran Walsh i Philippa Boyens (współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni" i "Hobbita") oraz Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou (współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"). Peter Jackson objął funkcję producenta.

Akcja rozgrywać się będzie w okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia. Tytułowego polowania na Golluma podjął się wówczas Aragorn. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju w Nowej Zelandii. Pojawiają się też plotki, że projekt może zapoczątkować zupełnie nową trylogię osadzoną w świecie stworzonym przez Tolkiena.

Premiera filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" planowana jest na 17 grudnia 2027 roku.

NA SKRÓTY: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"



