Anya Taylor-Joy zamieszka w Śródziemiu?

Niedawno do sieci trafiły pogłoski o tym, że w filmie "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ma pojawić się Leo Woodall w roli Aragorna (zastępując tym samym Viggo Mortensena), a teraz mamy kolejną interesującą plotkę. Według Daniela Richtmana - reportera, który specjalizuje się w doniesieniach z Hollywood - rozmowy z twórcami prowadzi Anya Taylor-Joy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Z "Diuny" do "Władcy Pierścieni"?
Getty Images © Marc Piasecki
Na ten moment nie wiadomo, w kogo miałaby wcielić się aktorka (choć dziennikarz World of Reel spekuluje, że mogłaby zagrać którąś z elfek). Taylor-Joy
dołączyłaby do Elijah Wooda
, Iana McKellena
i Andy'ego Serkisa
, którzy według doniesień mają powrócić do ról Froda
, Gandalfa
i Golluma
. Serkis
jest też odpowiedzialny za reżyserię projektu. Taylor-Joy zwróciła na siebie uwagę dzięki horrorowi "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", ale prawdziwą globalną rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu "Gambit królowej".
Od tamtej pory pojawiła się m.in. w filmach "Menu
", "Furiosa:Saga Mad Max
" i "Wąwóz
", a w przyszłości ujrzymy ją także w trzeciej części "Diuny
" i serialu "Lucky
".
Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?
Za scenariusz "The Hunt for Gollum
" odpowiadają Fran Walsh
i Philippa Boyens
(współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
") oraz Phoebe Gittins
i Arty Papageorgiou
(współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
"). Peter Jackson
objął funkcję producenta. Akcja rozgrywać się będzie w okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia.
Tytułowego polowania na Golluma
podjął się wówczas Aragorn
. Mamy też poznać więcej szczegółów młodości Smeagola, zanim stał się Gollumem
. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju w Nowej Zelandii. Pojawiają się też plotki, że projekt może zapoczątkować zupełnie nową trylogię osadzoną w świecie stworzonym przez Tolkiena
. Premiera filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" planowana jest na 17 grudnia 2027 roku.
NA SKRÓTY: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"