Newsy Filmy OFICJALNIE! Anya Taylor-Joy zawita w Śródziemiu. Jest pierwsza grafika!
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OFICJALNIE! Anya Taylor-Joy zawita w Śródziemiu. Jest pierwsza grafika!

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OFICJALNIE! Anya Taylor-Joy zawita w Śródziemiu. Jest pierwsza grafika!
źródło: Getty Images
autor: WWD
Parę miesięcy były to plotki. Teraz jest to już informacja oficjalnie potwierdzona. Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady widowiska fantasy "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum".

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Wygląda na to, że aktorka wcieli się w nową postać, stworzoną specjalnie na potrzeby filmu. Zagra bowiem Seren. To elfka z rodu Sindarów, agentka króla Thranduila, władcy Leśnego Królestwa, ciesząca się jego pełnym zaufaniem. Postać Thranduila pojawiła się w trylogii "Hobbit", gdzie grał go Lee Pace. Aktor powtórzy rolę w nowym filmie.

Anya Taylor-Joy został oficjalnie ogłoszona w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych. Towarzyszy mu grafika prezentująca postać (a raczej jej zarys):


Akcja "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", a przed wydarzeniami z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia". Skupi się na próbach Aragorna i Gandalfa rozwiązania zagadki pierścienia Bilbo. W tym celu próbują odnaleźć Golluma

Obraz wyreżyseruje Andy Serkis, który wcieli się też w Golluma. W obsadzie są również: Jamie Dornan jako Aragorn, Ian McKellen jako Gandalf i Elijah Wood jako Frodo. Potwierdzony został udział Leo Woodalla jako Halvarda i Kate Winslet jako Marigol.

"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" trafi do kin w grudniu 2027 roku. 

Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"




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