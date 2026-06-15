OFICJALNIE! Anya Taylor-Joy zawita w Śródziemiu. Jest pierwsza grafika!

Parę miesięcy były to plotki. Teraz jest to już informacja oficjalnie potwierdzona. Anya Taylor-Joy dołączyła do obsady widowiska fantasy "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum".
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Wygląda na to, że aktorka wcieli się w nową postać, stworzoną specjalnie na potrzeby filmu. Zagra bowiem Seren. To elfka z rodu Sindarów, agentka króla Thranduila
, władcy Leśnego Królestwa, ciesząca się jego pełnym zaufaniem. Postać Thranduila
pojawiła się w trylogii "Hobbit
", gdzie grał go Lee Pace
. Aktor powtórzy rolę w nowym filmie. Anya Taylor-Joy
został oficjalnie ogłoszona w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych. Towarzyszy mu grafika prezentująca postać (a raczej jej zarys):
Akcja "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
", a przed wydarzeniami z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
". Skupi się na próbach Aragorna
i Gandalfa
rozwiązania zagadki pierścienia Bilbo
. W tym celu próbują odnaleźć Golluma
.
Obraz wyreżyseruje Andy Serkis
, który wcieli się też w Golluma
. W obsadzie są również: Jamie Dornan
jako Aragorn
, Ian McKellen
jako Gandalf
i Elijah Wood
jako Frodo
. Potwierdzony został udział Leo Woodalla
jako Halvarda i Kate Winslet
jako Marigol. "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" trafi do kin w grudniu 2027 roku.
Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"