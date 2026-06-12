Apple TV zdecydowało - będzie drugi sezon "Wdowiej zatoki" z Matthew Rhysem

17 czerwca zadebiutuje finałowy odcinek serialu "Wdowia zatoka", tymczasem dowiedzieliśmy się, czy będzie nam dane obejrzeć dalszą część tej historii. Co postanowiło Apple TV? Informacja pojawiła się jeszcze przed emisją finałowego odcinka pierwszej serii, który trafi do widzów 17 czerwca.
Apple TV podjęło decyzję
Fani serialu mogą się cieszyć - "Wdowia zatoka
" została przedłużona na drugi sezon. Przy okazji ogłoszono również, że twórczyni, scenarzystka i showrunnerka produkcji, Katie Dippold
, podpisała wieloletnią umowę z Apple TV na realizację kolejnych projektów. Twórczyni zażartowała, że drugi sezon opowie o tym, że wszystko jest wspaniałe i nie ma się czym martwić.
Główną rolę w serialu gra Matthew Rhys
. Historia opowiada o burmistrzu z Nowej Anglii, który postanawia przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną, choć miejscowi ostrzegają go, że jest ono przeklęte. Za produkcję odpowiada Apple Studios. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Hiro Murai
oraz sam Rhys
.
Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV, stwierdził w oświadczeniu, że serial szybko stał się jedną z najczęściej komentowanych produkcji platformy. W serwisie Rotten Tomatoes zebrano 77 recenzji pierwszego sezonu, a 97% z nich to opinie pozytywne.
"Wdowia zatoka" - zwiastun 1. sezonu