Newsy Seriale "Margo jest spłukana" doczeka się drugiego sezonu. Apple TV zamawia nowe odcinki
VOD / Seriale

"Margo jest spłukana" doczeka się drugiego sezonu. Apple TV zamawia nowe odcinki

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Apple+TV+zamawia+drugi+sezon+serialu+%22Margo+jest+sp%C5%82ukana%22+z+Elle+Fanning%2C+Michelle+Pfeiffer+i+Nickiem+Offermanem-166583
&quot;Margo jest spłukana&quot; doczeka się drugiego sezonu. Apple TV zamawia nowe odcinki
źródło: materialy promocyjne
Świetna wiadomość dla fanów serialu "Margo jest spłukana": Apple TV zamówiło drugi sezon tej produkcji. Decyzję ogłoszono jeszcze przed emisją finału pierwszej serii, który trafi do widzów w przyszłym tygodniu.

Elle Fanning powróci jako Margo




"Margo jest spłukana" opowiada o studentce, która zachodzi w ciążę i zakłada konto na OnlyFans, by utrzymać siebie i dziecko. Główną bohaterkę gra Elle Fanning. W rodziców Margo - byłą kelnerkę z Hooters i emerytowanego wrestlera - wcielają się Michelle Pfeiffer i Nick Offerman. W obsadzie znaleźli się także m.in. Thaddea Graham, Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear i Michael Angarano.

Serial powstał na podstawie powieści Rufi Thorpe. Za ekranizację odpowiada David E. Kelley, który przy drugim sezonie będzie pełnił funkcję współshowrunnera razem z Evą Anderson. Fanning (która jest również producentką serialu) stwierdziła: Możliwość przeniesienia historii Margo na ekran była jedną z największych radości w moim życiu. Aktorka obiecuje, że drugi sezon przyniesie widzom jeszcze bardziej szaloną i emocjonalną historię.

Równie entuzjastycznie o kontynuacji wypowiedział się Kelley. Od pierwszego dnia ten projekt był dla mnie niezwykle kuszącą propozycją. Zakochałem się w świecie stworzonym przez Rufi Thorpe i w tych nieprzewidywalnych bohaterach. 


W recenzji serialu przeczytacie:

Po seansie całego sezonu serial Kelley'ego można zapamiętać jako ciepłą, miejscami dramatyczną i wzruszającą (nawet jeśli momentami nieco naiwną) historię o miłości między rodzicem i dzieckiem, naprawianiu błędów i otrzymywaniu drugich szans. Z rewelacyjną Fanning na pierwszym planie. Warto sprawdzić.

Pełny tekst tutaj.

"Margo jest spłukana" - zwiastun



Powiązane artykuły Margo jest spłukana

Zobacz wszystkie artykuły

Margo jest spłukana  (2026)

 Margo jest spłukana

Najnowsze Newsy

Filmy

Halsey gwiazdą horroru. Produkuje Lilly Wachowski

Filmy

"Człowiek z żelaza" w Cannes. Pokaz już dziś

1 komentarz
VOD Seriale

"The Pitt". Noah Wyle ujawnia, kiedy rozgrywać się będzie akcja 3. sezonu

1 komentarz
Filmy

"Minecraft: Film 2". Zdjęcia ruszyły! Ogłasza Kirsten Dunst, filmowa Alex

1 komentarz
VOD Filmy

Ben Stiller i Nicholas Galitzine gwiazdami nowego filmu Netfliksa

Filmy

Elon Musk ma teorię, dlaczego Nolan obsadził Lupitę Nyong’o w roli Heleny

31 komentarzy
Seriale

5. sezon "Bridgertonów" już bardzo niedługo!

2 komentarze