"Margo jest spłukana" doczeka się drugiego sezonu. Apple TV zamawia nowe odcinki

Świetna wiadomość dla fanów serialu "Margo jest spłukana": Apple TV zamówiło drugi sezon tej produkcji. Decyzję ogłoszono jeszcze przed emisją finału pierwszej serii, który trafi do widzów w przyszłym tygodniu.
Elle Fanning powróci jako Margo
"Margo jest spłukana
" opowiada o studentce, która zachodzi w ciążę i zakłada konto na OnlyFans, by utrzymać siebie i dziecko. Główną bohaterkę gra Elle Fanning
. W rodziców Margo - byłą kelnerkę z Hooters i emerytowanego wrestlera - wcielają się Michelle Pfeiffer
i Nick Offerman
. W obsadzie znaleźli się także m.in. Thaddea Graham
, Nicole Kidman
, Marcia Gay Harden
, Greg Kinnear
i Michael Angarano
.
Serial powstał na podstawie powieści Rufi Thorpe
. Za ekranizację odpowiada David E. Kelley
, który przy drugim sezonie będzie pełnił funkcję współshowrunnera razem z Evą Anderson
. Fanning
(która jest również producentką serialu) stwierdziła: Możliwość przeniesienia historii Margo na ekran była jedną z największych radości w moim życiu.
Aktorka obiecuje, że drugi sezon przyniesie widzom jeszcze bardziej szaloną i emocjonalną historię.
Równie entuzjastycznie o kontynuacji wypowiedział się Kelley
. Od pierwszego dnia ten projekt był dla mnie niezwykle kuszącą propozycją. Zakochałem się w świecie stworzonym przez Rufi Thorpe i w tych nieprzewidywalnych bohaterach. W recenzji serialu przeczytacie: Po seansie całego sezonu serial Kelley'ego można zapamiętać jako ciepłą, miejscami dramatyczną i wzruszającą (nawet jeśli momentami nieco naiwną) historię o miłości między rodzicem i dzieckiem, naprawianiu błędów i otrzymywaniu drugich szans. Z rewelacyjną Fanning na pierwszym planie. Warto sprawdzić. Pełny tekst tutaj.
"Margo jest spłukana" - zwiastun