Apple TV znowu podnosi ceny. Znamy nowe stawki

Serwis streamingowy Apple TV po raz kolejny podnosi ceny. Od dziś miesięczny abonament w USA kosztuje 14,99 $., czyli o 2 dolary więcej niż dotychczas. W górę poszła również cena rocznego planu - ze 99 do 119 dolarów.
Apple TV: kolejna podwyżka
Podwyżka dotyczy zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów. Droższy stał się także indywidualny wariant Apple One, obejmujący wszystkie usługi subskrypcyjne Apple. Jego cena wzrosła z 19,95 do 21,95 $ miesięcznie.
Poprzednia podwyżka Apple TV miała miejsce rok temu. W sierpniu 2025 cena miesięcznego abonamentu wzrosła z 9,99 do 12,99 $., czyli aż o 30 proc. Wówczas Apple pozostawiło bez zmian koszt rocznej subskrypcji.
Wyższe ceny pojawiają się w momencie, gdy Apple TV ma za sobą wyjątkowo udany okres. W lipcu przedstawiciele firmy poinformowali, że oglądalność platformy osiągnęła rekordowy poziom. Apple nie ujawnia jednak liczby subskrybentów ani wyników finansowych samego serwisu. Wiadomo natomiast, że dział usług firmy odnotował w ostatnim kwartale 30,7 mld dolarów przychodu, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.
Platforma może pochwalić się również mocną pozycją w tegorocznym wyścigu o Emmy. Produkcje Apple TV otrzymały łącznie aż 87 nominacji, a wśród wyróżnionych znalazły się m.in. "Rozdzielenie
", "Studio
", "Pluribus
", "Kulawe konie
", "Znajomi i sąsiedzi
" oraz "Terapia bez trzymanki
". Aktualnie serwis pokazuje 4. sezon jednego ze swoich większych hitów, "Teda Lasso
".
Apple nie jest jedynym serwisem, który w ostatnim czasie zdecydował się na podwyżkę. Ceny swoich planów regularnie zwiększają kolejni gracze rynku streamingowego. W sierpniu zrobił to również Peacock.
Zwiastun serialu "Ted Lasso"