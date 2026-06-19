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Apple kręci "Little Santa" z laureatem Oscara za sterami

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https://www.filmweb.pl/news/Apple+kr%C4%99ci+%22Little+Santa%22+z+laureatem+Oscara+za+sterami-167170
Apple kręci &quot;Little Santa&quot; z laureatem Oscara za sterami
Apple ogłosił właśnie, że przeniesie na ekran książkę dla dzieci "Little Santa" autorstwa Jona Agee. Reżyseria została powierzona Peterowi Bayntonowi – laureatowi Oscara za krótkometrażową animację "Chłopiec, kret, lis i koń", która również została zrealizowana dla Apple'a.

"Little Santa" dla Apple TV



"Little Santa" przygotowywane przez Apple'a ma być muzyczną komedią przygodową, która opowie historię młodego Mikołaja, zanim stał się legendarnym Świętym Mikołajem. Bohater wyruszy w niezwykłą podróż przez Biegun Północny, przypominającą wyprawę z "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Po drodze spotka grupę ekscentrycznych przyjaciół, którzy pomogą stworzyć magię Bożego Narodzenia i przypomnieć światu, jak ważna jest wiara w niezwykłe rzeczy. 

GettyImages-2187679823.jpg Getty Images © Mike Marsland
"Peter Baynton"
Za scenariusz odpowiada Martin Hynes, współautor "Toy Story 4".

O muzyczną stronę projektu zadba Bret McKenzie, znany z duetu Flight of the Conchords. McKenzie napisze do filmu oryginalne piosenki. 

"Chłopiec, kret, lis i koń" – zobacz zwiastun nagrodzonej Oscarem animacji






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